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Вже не в тренді: стиліст показала, які речі не варто купувати на осінь 2021

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Середа 22 вересня 2021 19:01
Вже не в тренді: стиліст показала, які речі не варто купувати на осінь 2021 Приталені піджаки вже не в моді (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Щоб скласти стильний гардероб на осінь, для початку потрібно дізнатися, які речі вже не в тренді. Їх пора викинути з шафи і, звичайно, не варто купувати - вони не підходять для свіжого лука.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Тетяна Холодова.

Хочете дізнатися секрет вдалого гардероба? Це, в першу чергу, відмова від невдалих покупок.

Вже не в тренді: стиліст показала, які речі не варто купувати на осінь 2021Приталена куртка - теж вже не в моді (фото: instagram.com/hoskelsa)

Цієї осені до таких сміливо можу віднести:

  • кардигани з тонкого трикотажу,
  • "цікаві" шапки,
  • низькі ботильйони,
  • снуд,
  • приталені куртки.

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Антипокупки на осінь: які речі не варто купувати

1. Кардиган з тонкого трикотажу пора відправити "на спокій".

Вже не в тренді: стиліст показала, які речі не варто купувати на осінь 2021

2. "Дивні" шапки, трохи дитячі або з дивним декором, стрази, паєтки або вишивка.

Вже не в тренді: стиліст показала, які речі не варто купувати на осінь 2021

3. Низькі ботильйони краще замінити на високі чоботи або навіть на ботфорти.

Вже не в тренді: стиліст показала, які речі не варто купувати на осінь 2021

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4. Снуди краще замінити великими шарфами і палантинами.

Вже не в тренді: стиліст показала, які речі не варто купувати на осінь 2021

5. Приталені куртки теж пора замінити оверсайз-моделями. Це стосується не тільки стьобаних курток, але і шкіряних.

Вже не в тренді: стиліст показала, які речі не варто купувати на осінь 2021

Які речі вже не в тренді восени 2021 (фото: instagram.com/tanya.myname)

Раніше стиліст показала незвичайні моделі джинсів на осінь 2021.

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