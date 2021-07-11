ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Проста схема: стиліст розповіла, як вибрати базові джинси в 2021 році

Новость на русском →
Неділя 11 липня 2021 18:02
Проста схема: стиліст розповіла, як вибрати базові джинси в 2021 році Які джинси можна вважати базовими в 2021 (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Базові джинси - незамінна річ в гардеробі, з їх допомогою можна скласти сотні різноманітних образів. Але є велика різниця між тим, що вважати базою зараз і важжали два роки тому.

Стиліст Катерина Кіда у своєму Instagram розповіла, де купити базові джинси і поділилася секрету по їх підбору.

Проста схема, як вибрати собі базові джинси в 2021 році

  • Більшості дівчат підійдуть прямі і завужені донизу штани.
  • Джинси повинні супроводжувати ногу, не бовтатися і не обтягувати. Тобто, залишайте всередині повітря.
  • Вони повинні бути без потертостей і різних вицвілих зон. Звертайте увагу на такі деталі! Джинси з потертостями і дірками ніколи не будуть вважатися базовими.
  • Колір штанів повинен бути класичний: темний, стандартний або світлий.
  • Довжина повинна підкреслювати красу ваших ніг. Якщо вибирайте універсальні штани на різні пори року, не варто брати вкорочені.

Проста схема: стиліст розповіла, як вибрати базові джинси в 2021 роціЯкщо шукаєте базові джинси, то відмовтеся від штанів з дірками і потертостями (фото: pexels.com)

Де купити базові джинси

Проста схема: стиліст розповіла, як вибрати базові джинси в 2021 році

Сорочки оversize, зелений лайм і ніяких skinni: актриса Вікторія Варлей назвала тренди літа 2021

Проста схема: стиліст розповіла, як вибрати базові джинси в 2021 році

Сафарі і перфороване плаття: Андре Тан показав незвичайні сарафани на літоПроста схема: стиліст розповіла, як вибрати базові джинси в 2021 році

Базові моделі джинсів - приклади (фото: instagram.com/katia.kida)

Які джинси не можуть вважатися базовими

Проста схема: стиліст розповіла, як вибрати базові джинси в 2021 році

Запам'ятайте: це - точно не база (фото: instagram.com/katia.kida)

Раніше стиліст розповіла, який одяг точно стане в нагоді у відпустці, а який варто залишити вдома.

Читайте LITE в Google News
стиль мода стилист
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Яка температура повітря для людини найнебезпечніша? Вчені здивували відповіддю
Яка температура повітря для людини найнебезпечніша? Вчені здивували відповіддю