Ці помилки роблять майже всі: Андре Тан розповів, як не варто вбиратися на новорічний корпоратив

Новорічний корпоратив. Час блищати і отримувати компліменти від колег!Виблискувати можуть як сукні, так і строгі костюми, повна свобода! В тренді - як сукні міні, так і в підлогу. Все залежить від рамок, які задає ваша компанія. Вибір найсміливіших - екстравагантне пір'я.
Саме так, блискучий дрес-код - хіт сезону прийдешніх корпоративів, розповів у своєму Instagram дизайнер Андре Тан.
Щоб безтіти ще яскравіше, Андре радить робити ставку на сережки "люстри у вуха" і об'ємні браслети.
"Браслети в образі - справжні гарячі пиріжки! До речі, можна поекспериментувати і спробувати їх навіть на плечах. А щоб помітили, що весь хліб свіжий, використовуйте тренд "кільця на кожному пальці", - написав Тан.
Модельєр також розповів, яких найчастіших помилок в нарядах на корпоратив варто уникати - так роблять майже всі.
Як вбратися на корпоратив - 2022 (фото: instagram.com/andre_tan_official)
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