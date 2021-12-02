Эти ошибки совершают почти все: Андре Тан рассказал, как не стоит наряжаться на новогодний корпоратив

Новогодний корпоратив. Время блистать и получать комплименты от коллег!Сверкать могут как платья, так и строгие костюмы, полная свобода! В тренде - как платья мини, так и в пол. Все зависит от рамок, которые задает ваша компания. Выбор самых смелых - экстравагантные перья.

Именно так, блестящий дресс-код - хит сезона грядущих корпоративов, рассказал в своем Instagram дизайнер Андре Тан.

Чтобы бестеть еще ярче, Андре советует делать ставку на серьги "люстры в уши" и объемные браслеты.

"Браслеты в образе - настоящие горячие пирожки! Кстати, можно поэкспериментировать и попробовать поносить их даже на плечах. А чтобы заметили, что весь хлеб свежий, используйте тренд "кольца на каждом пальце", - написал Тан.

Модельер также рассказал, каких самых частых ошибок в нарядах на корпоратив стоит избегать - так делают почти все.