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Для особливого випадку: Хейлі Бібер показала, як носити маленьке чорне плаття

Автор: Lite

Хейлі Бібер - одна з головних ікон стилю в мережі - показала новий образ, який відмінно підійде для особливого випадку.

Дівчина позує на фото разом зі своїм чоловіком, співаком Джастіном Бібером.

Хейлі вирушила з ним на весілля до друга і колеги чоловіка, Бернарду Харві. Пара виглядала відмінно. Джастін одягнув темно-синій костюм, який доповнив білою сорочкою навипуск і капелюхом їй в тон. А Хейлі - вічну класику, спокусливе маленьке чорне плаття.

Хейлі и Джастін - ідеальна пара (фото: instagram.com/justinbieber)

Завдовжки майже до колін, на широких бретельках, доповнене сміливим декольте, плаття зробило і без того струнку фігуру Хейлі просто досконалою. Вишукані деталі також зіграли свою роль у загальному образі: витончені босоніжки на шпильці, золоте кольє, довгі сережки і чорний клатч... Хейлі виглядала, як завжди, неперевершено.

В якості привітання молодятам Бібер побажав "продовжувати йти до своєї мети". Нагадаємо, сам він нещодавно зізнався, що сімейне життя спочатку було дуже непростим. Перший рік у статусі чоловіка і дружини для них з Хейлі видався досить важким, оскільки в обох було багато психологічних травм.

"Між нами повністю була відсутня довіра. Це коли ти дуже не хочеш у всьому зізнатися людині, з якою знаходишся поруч, тому що боїшся її реакції, при цьому побоюєшся відлякати партнера, розповівши йому про цей свій страх", - поділився він.

Також раніше Хейлі показала образ на вихід на основі штанів палаццо і об'ємного піджака.

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Новини України Джастін Бібермодельсвадьба
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