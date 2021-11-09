Овальні окуляри, яскравий ремінь і хустка: ультрамодні аксесуари цієї осені, по яким божеволіє мережа

Здавалося б, сьогодні в моді сонцезахисні окуляри будь-якої форми: від авіаторів до моделей в пів-обличчя в дусі Вікторії Бекхем. Але все ж на окуляри овальної форми з великими стеклами вже ведеться справжнє полювання. Схожі демонструють Кайя Гербер, Ельза Хоск і Хейлі Бібер.

Зірки обожнюють овальні окуляри (фото: instagram.com/haileybieber; instagram.com/celine; instagram.com/hoskelsa)

Хустка - багатофункціональний аксесуар. Якщо вам не подобається носити його на голові, як пропонує Белла Хадід, він може перекочувати на шию або на сумку в якості стильного доповнення.

Хустка, як і раніше, в моді (фото: instagram.com/bellahadid; instagram.com/irinashayk)

Крихітні сумочки з легкої руки майстрів Jacquemus витіснили великі моделі. Що ж, образи, не обтяжені сумками, в які "поміщається все", точно більш стали жіночними.

Крихітні сумочки є у всіх брендів (фото: instagram.com/kendalljenner; instagram.com/kyliejenner)

Кольорові ремені навряд чи зможуть конкурувати з класичними відтінками, але хоча б один придбати варто. Подивіться, як вигідно вони розбавляють образи Ельзи Хост і Белли Хадід. Або спробуйте включити в свій повсякденний образ ультрамодний ремінь в ретро-стилі на прикладі Майлі Сайрус.

Ельза Хоск, Майлі Сайрус (фото: instagram.com/mileycyrus; instagram.com/haileybieber)