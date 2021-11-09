Овальные очки, яркий ремень и платок: ультрамодные аксессуары этой осени, по котором сходит с ума сеть

Казалось бы, сегодня в моде солнцезащитные очки любой формы: от авиаторов до моделей в пол-лица в духе Виктории Бекхэм. Но все же на очки овальной формы с крупными стеклами уже ведется настоящая охота. Похожие демонстрируют Кайя Гербер, Эльза Хоск и Хейли Бибер.

Звезды обожают овальные очки (фото: instagram.com/haileybieber; instagram.com/celine; instagram.com/hoskelsa)

Платок - многофункциональный аксессуар. Если вам не нравится носить его на голове, как предлагает Белла Хадид, он может перекочевать на шею в качестве шарфика или на сумку в качестве стильного дополнения.

Платок по-прежнему в моде (фото: instagram.com/bellahadid; instagram.com/irinashayk)

Крошечные сумочки с легкой руки мастеров Jacquemus вытеснили объемные модели. Что ж, образы, не утяжеленные сумками, в которые "помещается все", точно более стали женственными.

Крошечные сумочки есть у всех брендов (фото: instagram.com/kendalljenner; instagram.com/kyliejenner)

Цветные ремни вряд ли смогут конкурировать с классическими оттенками, но хотя бы один приобрести стоит. Посмотрите, как выгодно они разбавляют образы Эльзы Хост и Беллы Хадид. Или попробуйте включить в свой повседневный образ ультрамодный ремень в ретро-стиле на примере Майли Сайрус.

Эльза Хоск, Майли Сайрус (фото: instagram.com/mileycyrus; instagram.com/haileybieber)