Від пальто до пуховика: топ-7 найбільш стильних варіантів верхнього одягу від Роузі Хантінгтон-Уайтлі

Роузі Хантінгтон-Уайтлі не може жити без стильних образів. Причому модель любить не тільки сама вбратися, а й надихнути інших. Кілька годин тому кохана Джейсона Стетхема показала нову добірку з 7 найбільш трендових образів осінньо-зимового сезону. Цього разу британська красуня обрала тему верхнього одягу. Вона приміряла найактуальніші моделі, серед яких кожен зможе знайти щось собі до смаку.

Роузі вибрала актуальні моделі на осінь і зиму (фото: instagram.com/rosiehw)

Отже, які ж варіанти верхнього одягу Хантінгтон-Уайтлі пропонує носити в цей холодний сезон? Одна з улюблених Роузі речей – довге пальто прямого крою. До речі, схоже нещодавно продемонструвала і Кейт Міддлтон. Тільки герцогиня зробила ставку на яскраво-червоний колір, а Роузі – на приглушений затишний. Також модель обожнює дублянки: вона вибрала варіант з відкладним коміром і великими кишенями, який носить з вузькими брюками. Не обійшлося і без пуховика. Взявши за основу стьобане утеплене пальто і доповнивши його різними аксесуарами, Роузі показала відразу два способу. Довге пальто-оверсайз – вічна осіння класика, яку модель також не могла обійти стороною. А наостанок зірка представила пару аутфітів в жакеті і вільної чорній куртці на змійці.

Модель носить речі всіх стилів (фото: instagram.com/rosiehw)

Носити ці речі модель обожнює з жіночними ботильйони на шпильці, черевиками на грубій підошві (які зараз на піку популярності), високими чобітьми з широкими халявами і навіть з босоніжками. До кожного аутфіту Роузі також підібрала сумку: тут є модель на крупному ланцюжку, витончена сумочка на ремінці, об'ємна замшева сумка і лаконічний клатч. Не обійшлося і без стильних сонцезахисних окулярів, які актуальні в будь-який час року. Надихаємося!

Нагадаємо, раніше Роузі вирушила на прогулянку в продуманому до дрібниць стильному образі, який також варто взяти на озброєння цієї осені.