От пальто до пуховика: топ-7 самых стильных вариантов верхней одежды от Роузи Хантингтон-Уайтли

Роузи Хантингтон-Уайтли не может жить без стильных образов. Причем модель любит не только сама нарядиться, но и других вдохновить. Несколько часов назад возлюбленная Джейсона Стетхэма показала новую подборку из 7 самых трендовых образов осенне-зимнего сезона. В этот раз популярная британка выбрала тему верхней одежды. Она примерила самые актуальные модели, среди которых каждый сможет найти что-то себе по вкусу.

Роузи выбрала актуальные модели на осень и зиму (фото: instagram.com/rosiehw)

Итак, какие же варианты верхней одежды Хантингтон-Уайтли предлагает носить в этот холодный сезон? Одна из любимых Роузи вещей – длинное пальто прямого кроя. К слову, похожее недавно продемонстрировала и Кейт Миддлтон. Только герцогиня сделала ставку на ярко-красный цвет, а Роузи – на приглушенный уютный. Также модель обожает дубленки: она выбрала вариант с отложным воротом и крупными карманами, который носит с узкими брюками. Не обошлось и без пуховика. Взяв за основу стеганое утепленное пальто и дополнив его разными аксессуарами, Роузи показала сразу два образа. Длинное пальто-оверсайз – вечная осенняя классика, которую модель также не могла обойти стороной. А напоследок звезда представила пару аутфитов в жакете и свободной черной куртке на змейке.

Модель носит вещи всех стилей (фото: instagram.com/rosiehw)

Носить эти вещи модель предпочитает с женственными ботильонами на шпильке, ботинками на грубой подошве (которые сейчас на пике популярности), высокими сапогами с широкими голенищами и даже с босоножками. К каждому аутфиту Роузи подобрала также сумку: здесь есть модель на крупной цепочке, утонченная сумочка на ремешке, объемная замшевая сумка и лаконичный клатч. Не обошлось и без стильных солнцезащитных очков, которые актуальны в любое время года. Вдохновляемся!

Напомним, ранее Роузи отправилась на прогулку в продуманном до мелочей стильном образе, который также стоит взять на заметку этой осенью.