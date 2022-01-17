Пластмасові кільця, перлинні браслети та ланцюжки для талії: топ-5 прикрас, що стануть хітами влітку 2022

Веселка на пальцях

Обожнюєте яскраві кольори? Чудово! Великі, трохи дитячі, схожі на пласмасові, кільця будуть у тренді влітку 2022. До того ж, тепер вам не доведеться обирати улюблений відтінок: просто надягайте на кожен палець по різнокольоровому кільцю. А якщо і цього вам здасться мало, додайте сережки, браслет та підвіску на телефон у тому самому стилі – готово!

Яскраві прикраси (фото: instagram.com/thebonbonwhimsclub)

Ретро-намисто з перлин

Любителям класики теж не варто лякатися: у новому теплому сезоні в тренді будуть намисто, браслети, сережки і навіть персні та кільця в дусі 2000-х. Якщо хочеться оригінальну прикрасу, обирати варто не просто ниточку намиста, а цікаву її варіацію, наприклад, нехай вона переходить на середині в ланцюжок. Або, можливо, нехай вона буде прикрашена яскравою підвіскою, як золоте серце, яскраві губи чи печрик на фото нижче.

Все – і одразу! (фото: instagram.com/thebonbonwhimsclub)

Перли (фото: instagram.com/joeybabynyc)

Ланцюжок: і на талію, і на все тіло

Намиста, сережки та каблучки – всі ми любимо ці прикраси, але навіщо ними обмежуватися? У минулих сезонах на пляжах можна було помилуватися ланцюжками на талію, цього сезону такі ланцюжки прикрашають все тіло – і носити їх рекомендують навіть з класичними костюмами або поверх джинсів.

Прикраси для тіла (фото: instagram.com/omathelabel)

І в офіс, і вдома (фото: instagram.com/bychari)

Навіть поверх одягу (фото: instagram.com/omathelabel)

Чокери з великим камінням

Чокери, як і великі ланцюги-намиста вже кілька сезонів поспіль заполонюють і вулиці, і соцмережі. Влітку 2022 року всесвітньо відомі будинки моди пропонують обирають вироби з великих каменів і поєднувати в одному луці кілька різногабаритних прикрас. Кільця, браслети, підвіски, сережки - всього та побільше, за всі два роки, що ми практично не виходили з дому!

У такій красі – хоч куди! (фото: instagram.com/chanelofficial)

Прикрас багато не буває! (фото: instagram.com/dsquared2)

"Дитячі" сережки

Мода на інфантилізм захопила не тільки творців кілець всіх кольорів веселки. Зустрічайте сережки, ніби з дитячого відділу магазину: рожеві метелики, ключі, літери на вухо! Також не проходьте повз браслет у вигляді пластмасових наручників – це літо буде яскравим!

Прикраси для яскравого літа (фото: instagram.com/moschino)