Пластмассовые кольца, жемчужные браслеты и цепочки для талии: топ-5 украшений, которые станут хитами лета 2022

Ни один наряд просто может выглядеть полноценым без украшений, согласны?Даже если уже два года мы одеваемся исключительно в уютный трикотаж, из-за удаленной работы или просто из любви к спортивным костюмам, пара шикарных сережек и многослойные бусы тут же меняют весь лук. В таком наряде можно отправиться даже на свидание!
Так что не стоит недооценивать украшения, тем более что в 2022 мир потихоньку снова начинает социализироваться – а значит, весной и летом абсолютно всем пригодятся и кольца, и серьги, и браслеты.
Итак, что покупать? Модные показы уже обозначили тренды на будущий теплый сезон: украшения будут как минималистичные, изысканные, так и с массивными деталями и ярким дизайном.
Lite собрал топ-5 из них, весной-летом такие украшения обещают стать настоящими хитами!
Обожаете яркие цвета? Отлично! Крупные, немного детские, похожие на пласмассовые, кольца будут в тренде летом 2022. К тому же, теперь вам не придется выбирать любимый оттенок: просто надевайте на каждый палец по разноцветному кольцу. А если покажется мало, добавьте серьги, браслет и подвеску на телефон в том же стиле – готово!
Яркие украшения (фото: instagram.com/thebonbonwhimsclub)
Любителям классики тоже не стоит пугаться: в новом теплом сезоне в тренде будут ожерелья, браслеты, серьги и даже кольца из жемчуга в духе 2000-х. Если хочется оригинальное украшение, выбирать стоит не просто ниточку бус, а интересную ее вариацию, например, пусть она переходит на середине в цепочку. Или будет украшена яркой подвеской, как вам золотое сердце, яркие губы или печрик?
Все – и сразу! (фото: instagram.com/thebonbonwhimsclub)
Жемчуг (фото: instagram.com/joeybabynyc)
Ожерелья, серьги и кольца – все мы любим эти украшения, но зачем ими ограничиваться? В прошлых сезонах на пляжах можно было полюбоваться цепочками на талию, в этом сезоне такие цепочки украшают все тело – и носить их рекомендуют даже с классическими костюмами или поверх джинсов.
Украшения для тела (фото: instagram.com/omathelabel)
И в офис, и дома (фото: instagram.com/bychari)
Даже поверх одежды (фото: instagram.com/omathelabel)
Чокеры, как и крупные цепи-ожерелья вот уже несколько сезонов подряд заполоняют и улицы, и соцсети. Летом 2022 всемирно известные модные дома предлагают выбирают изделия из крупных камней и сочетать в одном луке несколько разногабаритных украшений. Кольца, браслеты, подвески, сережки – всего да побольше, за все два года, что мы практически не выходили из дома!
Мода на инфантилизм захватила не только создателей колечек всех цветов радуги. Встречайте сережки, будто из детского отдела магазина: розовые бабочки, ключи, буквы на все ухо! Также не проходите мимо браслета в виде пластмассовых наручников – это лето будет ярким!
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