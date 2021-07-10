ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Щоб не вкоротити собі ноги: стиліст показала, з чим носити штани-палаццо

Новость на русском →
Субота 10 липня 2021 11:01
Щоб не вкоротити собі ноги: стиліст показала, з чим носити штани-палаццо Штани-палаццо відмінно виглядають практично на будь-якому типі фігури (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Штани-палаццо в цьому сезоні полюбили фешн-блогери, стилісти, інфлюєнсери і взагалі всі, хто звик бути в тренді. Правда, цей вид одягу несе в собі загрозу - якщо штани підібрати неправильно, вони можуть візуально вкоротити ноги.

Стиліст Ксенія Господінова у своєму Instagram розповіла, з чим поєднувати штани-палаццо, щоб вони грали за, а не проти вас.

З чим носити штани-палаццо? ⠀

Палаццо - це широкі від стегна штани в підлогу із завищеною талією і розкльошені по всій довжині.

З чим носити з одягу?

Варіантів верху може бути багато: водолазки, блузи, сорочки, восени - об'ємні светри, джемпери. Щоб силует виглядав гармонійно, краще позначати талію.

Щоб не вкоротити собі ноги: стиліст показала, з чим носити штани-палаццо

Штани-палаццо можу "вкоротити ноги", якщо посадка буде обрана неправильно (фото: instagram.com/hoskelsa)

Андре Тан показав топ стильних образів на літо на прикладі головної it-girl Голлівуду Хайлі Бібер

З чим носити зі взуття?

Варіанти взуття: з ботильйони на підборах або човниками, з кедами або кросівками. Навіть з черевиками на плоскому ходу носити теж можна, але стежте за посадкою - краще, щоб вона була середня або висока, щоб візуально не вкоротити собі ноги.

Щоб не вкоротити собі ноги: стиліст показала, з чим носити штани-палаццо

Штани-палаццо відмінно виглядають з топами і піджаками (фото: instagram.com/hoskelsa)

Раніше актриса Вікторія Варлей розповіла про свої правила стилю і порадила, як залишатися в тренді влітку 2021.

Читайте LITE в Google News
стиль мода стилист
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Магнітна буря накриє Землю: бережіть голови
Магнітна буря накриє Землю: бережіть голови