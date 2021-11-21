Сукні на осінь і зиму: стиліст показала 8 головних трендів цього сезону

Сукня - незамінна річ в модному гардеробі нинішньої осені і взимку. Міді і максі-довжини, шкіряні, трикотажні, з твіду і шифону, в спортивному стилі і з блиском, з вирізами і плісировкою - на будь-який смак і фігуру знайдеться модне плаття.
Стиліст Ольга Кім показала в Instagram актуальні моделі, які будуть в тренді взимку 2021-22.
ТРИКОТАЖНІ СУКНІ-СВЕТРИ
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Самі "гаряченькі моделі":
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ЖІНОЧНИЙ СИЛУЕТ
Зараз в модному світі співіснує оверсайз (амінь) і силует, що підкреслює фігуру. Причому навіть якщо у вас є бочка і животик, у вас є з чого вибрати - не єдиним платтям-локшиною багатий модний Олімп. Наприклад, плаття-піджак чудово моделює фігуру навіть з нюансами завдяки щільній тканині і вирізу.
Також придивіться до суконь з акцентними витачками, складками у талії.
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LBD
Маленьке чорне плаття повертається, особливо рекомендую придивитися до силуету в дусі 60х
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КОМІРЦІ, СИЛУЕТ БЕЙБІ-ДОЛ
Якщо ви романтична душа - беріть на замітку. Не обов'язково в довжині міні, в міді теж можна знайти.
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САРАФАН
Обожнюю за практичність.
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ВИРІЗИ І РОЗРІЗИ
Популярні форми - квадратний виріз, на одне плече, фігурний, розріз над лінією грудей.
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Екошкіра
Дуже актуальна. Тут все індивідуально - комусь в них жарко, комусь норм. Я відмінно ношу шкіряні спідниці навіть в офіс, сукні поки не носила - особистого досвіду немає.
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ВІЛЬНИЙ СИЛУЕТ І ДРІБНИЙ ПРИНТ
Практичні і універсальні сукні, їх можна обіграти як в ошатному варіанті, так і на повсякденний. Відмінно дружать з об'ємними светрами, кардіганами.
Раніше стиліст розповіла, які шуби вже неактуальні взимку 2022.