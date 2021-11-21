Сукні на осінь і зиму: стиліст показала 8 головних трендів цього сезону

ТРИКОТАЖНІ СУКНІ-СВЕТРИ

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Самі "гаряченькі моделі":

Для тих, хто не прогулював фітнес - сукні з обляганням і плавним розширенням до низу, виглядає жіночно, можуть бути з розрізом.

Для прогульників - сукні прямого крою вільні, але при бажанні можна додати до них ремінь. Довжина міні, міді, максі.

З модних фішок - воріт на блискавці, воріт-поло

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ЖІНОЧНИЙ СИЛУЕТ

Зараз в модному світі співіснує оверсайз (амінь) і силует, що підкреслює фігуру. Причому навіть якщо у вас є бочка і животик, у вас є з чого вибрати - не єдиним платтям-локшиною багатий модний Олімп. Наприклад, плаття-піджак чудово моделює фігуру навіть з нюансами завдяки щільній тканині і вирізу.

Також придивіться до суконь з акцентними витачками, складками у талії.



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LBD

Маленьке чорне плаття повертається, особливо рекомендую придивитися до силуету в дусі 60х



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КОМІРЦІ, СИЛУЕТ БЕЙБІ-ДОЛ

Якщо ви романтична душа - беріть на замітку. Не обов'язково в довжині міні, в міді теж можна знайти.



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САРАФАН

Обожнюю за практичність.



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ВИРІЗИ І РОЗРІЗИ

Популярні форми - квадратний виріз, на одне плече, фігурний, розріз над лінією грудей.



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Екошкіра

Дуже актуальна. Тут все індивідуально - комусь в них жарко, комусь норм. Я відмінно ношу шкіряні спідниці навіть в офіс, сукні поки не носила - особистого досвіду немає.



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ВІЛЬНИЙ СИЛУЕТ І ДРІБНИЙ ПРИНТ

Практичні і універсальні сукні, їх можна обіграти як в ошатному варіанті, так і на повсякденний. Відмінно дружать з об'ємними светрами, кардіганами.

Ілюстративне фото (pexels.com)