Племінниця принцеси Діани Кітті Спенсер вийшла заміж: 5 розкішних образів нареченої

Кітті Спенсер для свого весілля підібрала п'ять святкових образів, усі від Dolce & Gabbana. Що не дивно: дівчина є обличчям цього бренду вже кілька років. Для офіційної частини племінниця принцеси Діани одягла мереживну сукню у вікторіанському стилі, з високим коміром, пишно спідницею, виразним ліфом і рукавами-ліхтариками. Доповнили лук білі човники і довга мереживна фата.

Розкішне весілля прогриміло на весь світ (фото: instagram.com/dolcegabbana)

У ніч перед церемонією Кітті одягалася в ніжне блакитне плаття з великими вишитими квітами. З корсетом і пишною спідницею, воно зробило наречену схожою на принцесу з казки. Нотку розкоші додав комплект прикрас: кольє з дорогоцінними каменями, великі сережки і кільце. Зачіску Кітті прикрасили живі квіти, цілком в дусі модного будинку.

Кітті змінила 5 образів (фото: instagram.com/dolcegabbana)

Після церемонії одруження Спенсер переодяглася в шовкову сукню з довгим шлейфом, розписану квітами і візерунками у вигляді архітектурних склепінь. Вишукану зачіску нареченій знову прикрасили квітами.



Кітті Спенсер обожнює естетику бренду (фото: instagram.com/dolcegabbana)

За час святкування Кітті Спенсер встигла змінити ще два аутфіта. Перше плаття - кремового відтінку, з короткими рукавами, тонким шовковим поясом і квітами по всьому периметру - було також доповнено яскравим кольє.

Всі образи нареченої в одному ролику (відео: instagram.com/dolcegabbana)

Останній образ - золотисте плаття, розшите бісером. У ньому племінниця принцеси Діани блищала на вечірці після всіх офіційних заходів.