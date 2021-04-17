Підійде і до суконь, і до джогерів: стиліст назвала найтрендовішу частину літнього гардероба
Ця річ - максимально стильна, вона додає будь-якому образу яскравості і характеру. Вона не залишає модні подіуми вже багато сезонів, і цього літа без неї знову - ніяк. Шкіряна куртка в 2021 потрібна велика, ніби з плеча хлопця-байкера - оверсайз-моделі будемо поєднувати з жіночними сукнями і не тільки.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Тетяна Волкова.
"Кожної весни я дуже чекаю можливість надіти косуху. Максимально стильна річ, на сто відсотків додає яскравості образів і характеру! А ще, за особистим відчуттям, якщо "косуха" - значить, вже тепло! Чи любите ви їх, як люблю їх я? Пропоную актуальні схеми для образів з "косухою" - 2021", - написала Волкова.
Стиліст Тетяна Волкова любить шкіряні речі (фото: instagram.com/tatvolkova)
Тетяна нагадала, що універсальна косуха - не обов'язково чорна. Можна вибрати як нейтральний (сірий, бежевий і так далі), так і яскравий колір. Стиліст показала, з чим варто носити "косуху" влітку 2021: приклади образів на кожен день.
З чим краще поєднувати шкіряну куртку - формули луків
- Варіант 1: стилізація
- Варіант 2: стильний монохром
- Варіант 3: з трикотажем
- Варіант 4: з сукнею
- Варіант 5: з витонченою взуттям
- Варіант 6: з костюмними брюками
- Варіант 7: з джогерами
- Варіант 8: з джинсами
З чим поєднувати шкіряну куртку влітку 2021 (фото: instagram.com/tatvolkova)
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