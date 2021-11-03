RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Повністю гола леді Гага позує в провокаційній зйомці для Vogue

Автор: RBC.UA

Леді Гага стала героїнею нового номера британського та італійського Vogue. Популярна співачка і актриса постала у відвертих і провокаційних образах. А також розповіла про свою нову роботу у фільмі Gucci.

Зйомка, яка з'явилася на офіційних сторінках журналу і співачки, вже стала однією з найбільш обговорюваних за останній час.

Леді Гага позує в розкішних дизайнерських вбраннях, а на деяких фото постала повністю оголеною. Знімав зірку легендарний фешн-фотограф Стівен Мейзел, а стилістом фотосесії виступив Едвард Еннінфул - головний редактор видання. Образи для своєї версії італійська команда журналу зробила більш романтичними та жіночними. Знаменитість з'явилася у кутюрному вбранні Valentino від П'єрпаоло Піччоллі.

В інтерв'ю Гага розповіла цікаві факти: виявляється, робота над роллю була для неї справжнім викликом. Вона ретельно вивчила характер свого персонажа і намагалася не виходити з ролі навіть у звичайному житті. Але за консультацією до самої Патриції Реджані не звернулася, чим зачепила її. Відповідь Гаги була цілком в дусі її героїні: "Ніхто не може говорити мені, хто така Патриція Гуччі, навіть сама Патриція Гуччі".

Леді Гага в новій зйомці (фото: instagram.com/britishvogue)

Також читайте, як змінювався стиль Леді Гаги після зйомок у фільмі Gucci.

Читайте LITE в Google News
Леді ГагаШоу-бізнесМодні тренди