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Головний колір сезону: стиліст показала, який відтінок зеленого носити цієї осені

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Середа 01 вересня 2021 17:27
Головний колір сезону: стиліст показала, який відтінок зеленого носити цієї осені Зелений восени трохи змінився, але нікуди не пішов (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Тетяна Турчанікова

Любительки зеленого кольору, який був мегапопулярним все літо, не турбуйтеся! Зелений нікуди не подівся з настанням осені - і увійшов в топ найактуальніших кольорів цього сезону.

Головне - обрати потрібний відтінок спектра! А далі вже можна використовувати зелений як в тотал-луках, так і в якості елементів образу або акцентних аксесуарів.

Про це у своєму блозі в Instagram розповіла стиліст Ольга Стильнодоступно.

Головний колір сезону: стиліст показала, який відтінок зеленого носити цієї осеніЯскраві відтінки змінив насичений зелений (фото: instagram.com/leoniehanne)

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Як носити зелений колір восени 2021

  • Пальто, сумочка, жилет, бейсболка - як один з елементів лука, який додасть всьому образу свіжості і оптимізму.

Головний колір сезону: стиліст показала, який відтінок зеленого носити цієї осені

  • Спідниця і костюм - доповнюємо синіми колготками або жовтою хусткою на волосся або шию, сумочкою - для яскравого образу.

Головний колір сезону: стиліст показала, який відтінок зеленого носити цієї осені

  • В'язаний костюм, штани актуального крою в зеленому виглядають особливо затишно. Доповнюємо кедами або стильним осіннім взуттям.

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Головний колір сезону: стиліст показала, який відтінок зеленого носити цієї осені

  • Светр, в'язана сорочка, піджак. Відтінок зеленого не повинен бути занадто яскравим, "вирвиглаз" залишився в літі, на осінь беремо спокійний тон зеленого.

Головний колір сезону: стиліст показала, який відтінок зеленого носити цієї осені

  • Сукня в зеленому кольорі - в'язана і трикотажна - відмінно виглядає з коричневими відтінками і з чорним кольором.

Головний колір сезону: стиліст показала, який відтінок зеленого носити цієї осені

  • Зелений тотал-лук. Якщо светр, спідниця і навіть шкарпетки зеленого кольору, пальто і взуття можна вибрати і іншого відтінку.

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Головний колір сезону: стиліст показала, який відтінок зеленого носити цієї осені

Який відтінок зеленого в тренді восени 2021 (фото: instagram.com/stilnodostupno)

Раніше стиліст назвала сім головних речей на осінь, без яких не обійтися.

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