Головний колір сезону: стиліст показала, який відтінок зеленого носити цієї осені

Любительки зеленого кольору, який був мегапопулярним все літо, не турбуйтеся! Зелений нікуди не подівся з настанням осені - і увійшов в топ найактуальніших кольорів цього сезону.

Головне - обрати потрібний відтінок спектра! А далі вже можна використовувати зелений як в тотал-луках, так і в якості елементів образу або акцентних аксесуарів.

Про це у своєму блозі в Instagram розповіла стиліст Ольга Стильнодоступно.