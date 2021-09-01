Головний колір сезону: стиліст показала, який відтінок зеленого носити цієї осені
Любительки зеленого кольору, який був мегапопулярним все літо, не турбуйтеся! Зелений нікуди не подівся з настанням осені - і увійшов в топ найактуальніших кольорів цього сезону.
Головне - обрати потрібний відтінок спектра! А далі вже можна використовувати зелений як в тотал-луках, так і в якості елементів образу або акцентних аксесуарів.
Про це у своєму блозі в Instagram розповіла стиліст Ольга Стильнодоступно.
Яскраві відтінки змінив насичений зелений (фото: instagram.com/leoniehanne)
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Як носити зелений колір восени 2021
- Пальто, сумочка, жилет, бейсболка - як один з елементів лука, який додасть всьому образу свіжості і оптимізму.
- Спідниця і костюм - доповнюємо синіми колготками або жовтою хусткою на волосся або шию, сумочкою - для яскравого образу.
- В'язаний костюм, штани актуального крою в зеленому виглядають особливо затишно. Доповнюємо кедами або стильним осіннім взуттям.
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- Светр, в'язана сорочка, піджак. Відтінок зеленого не повинен бути занадто яскравим, "вирвиглаз" залишився в літі, на осінь беремо спокійний тон зеленого.
- Сукня в зеленому кольорі - в'язана і трикотажна - відмінно виглядає з коричневими відтінками і з чорним кольором.
- Зелений тотал-лук. Якщо светр, спідниця і навіть шкарпетки зеленого кольору, пальто і взуття можна вибрати і іншого відтінку.
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Який відтінок зеленого в тренді восени 2021 (фото: instagram.com/stilnodostupno)
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