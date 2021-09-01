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Пора відправити косуху на відпочинок: стиліст показала актуальні шкіряні речі осені 2021

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Середа 01 вересня 2021 10:09
Пора відправити косуху на відпочинок: стиліст показала актуальні шкіряні речі осені 2021 Шкіра - мастхев осені (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

З настанням осені згадуємо асортимент цікавого і стильного верхнього одягу. Наприклад, шкіряного.

Ось тільки сама шкіряна косуха - предмет злегка заношений останнім часом і можна дати йому відпочити. Якщо ви хочете модний образ з косухою - надихайтеся Хейлі Бібер і її оверсайз-курткою. Або вибирайте альтернативу.

Таку пораду дала у своєму Instagram стиліст Соня Горчакова.⠀

Пора відправити косуху на відпочинок: стиліст показала актуальні шкіряні речі осені 2021Орієнтуйтеся на власний стиль - і вбирайтеся в шкіру хоч з голови до ніг (фото: instagram.com/hoskelsa)

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Яка шкіряний одяг в тренді восени 2021

  • Шкіряний жакет. Поки ще працює як сильний елемент для побудування стилю, який можна надіти на будь-яку просту базу і отримати цікавий образ.

Пора відправити косуху на відпочинок: стиліст показала актуальні шкіряні речі осені 2021

  • Шкіряна сорочка. Так само, як жакет, але більш розслаблений напрямок.

Пора відправити косуху на відпочинок: стиліст показала актуальні шкіряні речі осені 2021

  • Шкіряні куртки в стилі мілітарі. Якщо вам подобається ця естетика.

Пора відправити косуху на відпочинок: стиліст показала актуальні шкіряні речі осені 2021

  • Шкіряний тренч або пальто.

Ідеально в дощову погоду. Виглядають дуже стильно і гостро в аутфітах.

Пора відправити косуху на відпочинок: стиліст показала актуальні шкіряні речі осені 2021

  • Утеплені варіанти:

Шкіряні стьобані жилети, пуховики і пальто.

Пора відправити косуху на відпочинок: стиліст показала актуальні шкіряні речі осені 2021Шкіряні стьобані пуховики і пальто (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)

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Як довго протримається тренд

Шкіра - це макротренд. Носили і будемо носити.

Виріб зі шкіри ви вибираєте, виходячи зі свого стилю і його ДНК. Наприклад, я люблю жакети, значить, шкіряний жакет прослужить мені довго, я буду його стилізувати в різні образи, в незалежності від того, на якій сходинці модного хіт-параду він буде.

Пам'ятайте, що ваш образ не буде смачним без продуманих аксесуарів.

Раніше стиліст показала, які кольори і принти вибрати на осінь.

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