Пора отправить косуху на отдых: стилист показала актуальные кожаные вещи осени 2021
С наступлением осени вспоминаем ассортимент интересной и стильной верхней одежды. Например, кожаной.
Вот только кожаная косуха - предмет слегка заношенный в последнее время и можно дать ему отдохнуть. Если вы хотите модный образ с косухой - вдохновляйтесь Хэйли Бибер и ее оверсайз-курткой. Или выбирайте альтернативу.
Такой совет дала в своем Instagram стилист Соня Горчакова.⠀
Ориентируйтесь на собственный стиль - и наряжайтесь в кожу хоть с головы до ног (фото: instagram.com/hoskelsa)
Лучшее для ранней осени: стилист показала, как носить лоферы в 2021
Какая кожаная одежда в тренде осенью 2021
-
Кожаный жакет. Пока еще работает как сильный стилеобразующий элемент, который можно надеть на любую простую базу и получить интересный образ.
- Кожаная рубашка. Так же, как жакет, но более расслабленное направление.
- Кожаные куртки в стиле миллитари. Если вам нравится эта эстетика.
- Кожаный тренч или пальто.
Идеальны в дождливую погоду. Выглядят очень стильно и остро в аутфитах.
- Утепленные варианты:
Кожаные стеганые жилеты, пуховики и пальто.
Кожаные стеганые пуховики и пальто (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)
Кейп и кожаный тренч: Андре Тан показал самую трендовую верхнюю одежду на осень 2021
Как долго продержится тренд
Кожа - это макротренд. Носили и еще будем носить.
Изделие из кожи вы выбираете, исходя из своего стиля и его ДНК. Например, я люблю жакеты, значит, кожаный жакет прослужит мне долго, я буду его стилизовать в разные образы, в независимости от того, на какой строчке модного хит-парада он будет.
Помните, что ваш образ не будет вкусным без продуманных аксессуаров.
Раньше стилист показала, какие цвета и принты выбрать на осень.