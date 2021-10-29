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Пригодятся в каждом шкафу: стилист назвала мастхэвы зимнего гардероба

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Пятница 29 октября 2021 11:01
Пригодятся в каждом шкафу: стилист назвала мастхэвы зимнего гардероба Объемный свитер пригодится, начиная с зимы (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Татьяна Турчаникова

Зима приближается. А чтобы она была теплой и стильной, стоит заранее запастись самыми комфортными, опять же, теплыми и трендовыми вещами.

Список именно таких вещей подготовила в своем Instagram стилист Ольга Стильно-доступно.

Подготовила для вас пост-шпаргалку по зимнему гардеробу. Конечно, все гардеробы индивидуальны и некоторые пункты могут вам не подходить, но есть позиции, которые объединяют большинство.

Пригодятся в каждом шкафу: стилист назвала мастхэвы зимнего гардероба

Тепло, уютно, стильно (фото: instagram.com/leoniehanne)

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Мастхэвы зимнего гардероба: список

  • Объемный свитер

Пригодятся в каждом шкафу: стилист назвала мастхэвы зимнего гардероба

  • Ботинки / челси

Пригодятся в каждом шкафу: стилист назвала мастхэвы зимнего гардероба

  • Пуховики длины миди

Пригодятся в каждом шкафу: стилист назвала мастхэвы зимнего гардероба

  • Трикотажные костюмы

Пригодятся в каждом шкафу: стилист назвала мастхэвы зимнего гардероба

  • Сапоги с широких голенищем

Пригодятся в каждом шкафу: стилист назвала мастхэвы зимнего гардероба

  • Шапка-бини

Пригодятся в каждом шкафу: стилист назвала мастхэвы зимнего гардероба

Утепляемся стильно! (фото: instagram.com/stilnodostupno)

Раньше стилист рассказала, как выглядеть дорого, не потратив всю зарплату.

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