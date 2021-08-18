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Не профукайте: стиліст розповіла, що точно варто купити на літніх розпродажах

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Середа 18 серпня 2021 18:01
Не профукайте: стиліст розповіла, що точно варто купити на літніх розпродажах Найкращий час знайти дорогу річ за копійки (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Залишки фінальних розпродажів завжди солодкі. Можна щось "урвати" класне за дуже вигідною ціною - і зробити в свій гардероб вигідну інвестицію на майбутнє.

Стиліст Анна Мішаєва у своєму Instagram зізналася, що сама так часто робить - і всім радить.

Не профукайте: стиліст розповіла, що точно варто купити на літніх розпродажахНа розпродажах можна купити дорогі речі за дуже привабливою ціною (фото: instagram.com/hoskelsa)

Що точно варто купити на розпродажах 2021

  • Сукня елегантного крою, сукні-сорочки, асиметричні сукні та сарафани, сукні-жакети. Всі ці моделі базові і будуть вас радувати ще довгий час.
  • Костюми, з брюками, з жилетом, зі спідницею, з сукнею. Ну і, звичайно ж, затишні з футора. З такими знижками гріх не оновити свій гардероб.
  • Спідниці на ґудзиках, з розрізом, носимо влітку і на осінь можна з тренчем.

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Не профукайте: стиліст розповіла, що точно варто купити на літніх розпродажах

Деякі речі знадобляться вам ще багато сезонів (фото: instagram.com/hoskelsa)

Трикотажний total look: стиліст розповіла про головний тренд осені 2021

  • Штани широкі палаццо, прямі, з защипами, білі. Ці моделі будуть вас радувати ще кілька сезонів.

  • Блузки, сорочки, топи, футболки цих позицій ніколи не буває багато. Пам'ятаємо: до одного низу підбираємо до чотирьох верху.
  • Верхній одяг, якщо вдалося знайти щось вартісне зі знижкою, не профукайте, беріть.

Раніше стиліст назвала найтрендовіше взуття на осінь 2021.

Також стиліст розкрила секрети краси і стилю ікони моди Роузі Хантінгтон-Уайтлі.

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Роузі Хантінгтон-Уайтлі
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