Не профукайте: стиліст розповіла, що точно варто купити на літніх розпродажах
Залишки фінальних розпродажів завжди солодкі. Можна щось "урвати" класне за дуже вигідною ціною - і зробити в свій гардероб вигідну інвестицію на майбутнє.
Стиліст Анна Мішаєва у своєму Instagram зізналася, що сама так часто робить - і всім радить.
На розпродажах можна купити дорогі речі за дуже привабливою ціною (фото: instagram.com/hoskelsa)
Що точно варто купити на розпродажах 2021
- Сукня елегантного крою, сукні-сорочки, асиметричні сукні та сарафани, сукні-жакети. Всі ці моделі базові і будуть вас радувати ще довгий час.
- Костюми, з брюками, з жилетом, зі спідницею, з сукнею. Ну і, звичайно ж, затишні з футора. З такими знижками гріх не оновити свій гардероб.
- Спідниці на ґудзиках, з розрізом, носимо влітку і на осінь можна з тренчем.
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Деякі речі знадобляться вам ще багато сезонів (фото: instagram.com/hoskelsa)
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Штани широкі палаццо, прямі, з защипами, білі. Ці моделі будуть вас радувати ще кілька сезонів.
- Блузки, сорочки, топи, футболки цих позицій ніколи не буває багато. Пам'ятаємо: до одного низу підбираємо до чотирьох верху.
- Верхній одяг, якщо вдалося знайти щось вартісне зі знижкою, не профукайте, беріть.
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