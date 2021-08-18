Не профукайте: стилист рассказала, что точно стоит купить на летних распродажах
Остатки финальных распродаж всегда сладки. Можно что-то "урвать" классное по очень выгодной цене - и сделать в свой гардероб выгодную инвестицию на будущее.
Стилист Анна Мишаева в своем Instagram призналась, что сама так часто делает - и всем советует.
На распродажах можно купить дорогие вещи по очень заманчивой цене (фото: instagram.com/hoskelsa)
Что точно стоит купить на распродажах 2021
- Платье элегантного кроя, платья-рубашки, асимметричные платья и сарафаны, платья-жакеты. Все эти модели базовые и будут вас радовать еще долгое время.
- Костюмы, с брюками, с жилетом, с юбкой, с платьем. Ну и, конечно же, уютные из футора. С такими скидками грех не обновить свой гардероб.
- Юбки на пуговицах, с разрезом, носим летом и на осень можно с тренчем.
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Некоторые вещи пригодятся вам еще много сезонов (фото: instagram.com/hoskelsa)
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Брюки широкие палаццо, прямые, с защипами, белые. Эти модели будут вас радовать еще несколько сезонов.
- Блузки, рубашки, топы, футболки этих позиций никогда не бывает много. Помним: к одному низу подбираем до четырех верха.
- Верхняя одежда, если удалось найти что-то стоящее со скидкой, не профукайте, берите.
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