ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Не профукайте: стилист рассказала, что точно стоит купить на летних распродажах

Новина українською →
Среда 18 августа 2021 18:01
Не профукайте: стилист рассказала, что точно стоит купить на летних распродажах Лучшее время найти дорогую вещь за копейки (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Остатки финальных распродаж всегда сладки. Можно что-то "урвать" классное по очень выгодной цене - и сделать в свой гардероб выгодную инвестицию на будущее.

Стилист Анна Мишаева в своем Instagram призналась, что сама так часто делает - и всем советует.

Не профукайте: стилист рассказала, что точно стоит купить на летних распродажахНа распродажах можно купить дорогие вещи по очень заманчивой цене (фото: instagram.com/hoskelsa)

Что точно стоит купить на распродажах 2021

  • Платье элегантного кроя, платья-рубашки, асимметричные платья и сарафаны, платья-жакеты. Все эти модели базовые и будут вас радовать еще долгое время.
  • Костюмы, с брюками, с жилетом, с юбкой, с платьем. Ну и, конечно же, уютные из футора. С такими скидками грех не обновить свой гардероб.
  • Юбки на пуговицах, с разрезом, носим летом и на осень можно с тренчем.

На первый звонок: стилист показала топ-8 лучших причесок для школьниц

Не профукайте: стилист рассказала, что точно стоит купить на летних распродажах

Некоторые вещи пригодятся вам еще много сезонов (фото: instagram.com/hoskelsa)

Трикотажный total look: стилист рассказала о главном тренде осени 2021

  • Брюки широкие палаццо, прямые, с защипами, белые. Эти модели будут вас радовать еще несколько сезонов.

  • Блузки, рубашки, топы, футболки этих позиций никогда не бывает много. Помним: к одному низу подбираем до четырех верха.
  • Верхняя одежда, если удалось найти что-то стоящее со скидкой, не профукайте, берите.

Раньше стилист назвала самую трендовую обувь на осень 2021.

Также стилист раскрыла секреты красоты и стиля иконы моды Роузи Хантингтон-Уайтли.

Читайте LITE в Google News
Роузи Хантингтон-Уайтли
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Как изменились цены и зарплаты за 30 лет Независимости
Как изменились цены и зарплаты за 30 лет Независимости