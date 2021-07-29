Не прогадаєте: стиліст показала, які стрижки та укладання будуть в тренді завжди
Є мода, вона приходить і йде, а є стиль. Стильні зачіски завжди в тренді. Варто зробити собі укладання з розряду "вічно актуально" та не переживати, що виглядаєш не модно.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Файила Эспиби.
Як відомо, все нове - це добре забуте старе. Цю ідіому можна сміливо віднести і до розділу beauty. Поки копалася в архівах, зробила для себе дивовижне відкриття: зачіска з кісками біля лиця, чесно, думала, що цей винахід 90-х. Але ні, виявляється, її носила ще дружина Романа Поланскі - Шерон Тейт у 60-ті! Висновок - є зачіски, які "поза часом".
Вчора так ходила дружина Поланскі, сьогодні так ходить Джіджі Хадід (фото: instagram.com/gigihadid)
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Які зачіски будуть в тренді завжди
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Піксі
- Чубчик на дві сторони
- Голівудська хвиля
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- Високий хвіст
- Кіски біля лиця
З такими укладаннями можна куди завгодно (фото: instagram.com/faila_spb)
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