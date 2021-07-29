Не прогадаете: стилист показала, какие стрижки и укладки будут в тренде всегда

Есть мода приходящая и уходящая, а есть стиль. Стильные прически всегда в тренде. Стоит сделать себе укладку из разряда "вечно актуально" и не переживать, что выглядишь не модно.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Файила Эспиби.

Как известно, все новое - это хорошо забытое старое. Эту идиому можно смело отнести и к разделу beauty.Пока копалась в архивах, сделала для себя удивительное открытие: прическа с косичками у лица - честно, думала, что это изобретение 90-х. Но нет, оказывается, ее носила еще супруга Романа Полански - Шэрон Тейт в 60-е! Вывод - есть прически, которые "вне времени".

Вчера так ходила жена Полански, сегодня так ходит Джиджи Хадид (фото: instagram.com/gigihadid)

Пора выкинуть: стилист назвала топ-3 знака, что джинсы уже не модные

Какие прически будут в тренде всегда

Пикси

Челка на две стороны

Голливудская волна

Давно вышло из моды: стилист назвала топ вещей, от которых надо срочно избавиться

Высокий хвост

Косички у лица

С такими укладками можно куда угодно (фото: instagram.com/faila_spb)