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Не прогадаете: стилист показала, какие стрижки и укладки будут в тренде всегда

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Четверг 29 июля 2021 19:02
Не прогадаете: стилист показала, какие стрижки и укладки будут в тренде всегда Прическа из разряда "всегда в тренде" (фото: instagram.com/gigihadid)
Автор: Татьяна Турчаникова

Есть мода приходящая и уходящая, а есть стиль. Стильные прически всегда в тренде. Стоит сделать себе укладку из разряда "вечно актуально" и не переживать, что выглядишь не модно.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Файила Эспиби.

Как известно, все новое - это хорошо забытое старое. Эту идиому можно смело отнести и к разделу beauty.Пока копалась в архивах, сделала для себя удивительное открытие: прическа с косичками у лица - честно, думала, что это изобретение 90-х. Но нет, оказывается, ее носила еще супруга Романа Полански - Шэрон Тейт в 60-е! Вывод - есть прически, которые "вне времени".

Не прогадаете: стилист показала, какие стрижки и укладки будут в тренде всегдаВчера так ходила жена Полански, сегодня так ходит Джиджи Хадид (фото: instagram.com/gigihadid)

Пора выкинуть: стилист назвала топ-3 знака, что джинсы уже не модные

Какие прически будут в тренде всегда

  • Пикси

Не прогадаете: стилист показала, какие стрижки и укладки будут в тренде всегда

  • Челка на две стороны

Не прогадаете: стилист показала, какие стрижки и укладки будут в тренде всегда

  • Голливудская волна

Давно вышло из моды: стилист назвала топ вещей, от которых надо срочно избавиться

Не прогадаете: стилист показала, какие стрижки и укладки будут в тренде всегда

  • Высокий хвост

Не прогадаете: стилист показала, какие стрижки и укладки будут в тренде всегда

  • Косички у лица

Не прогадаете: стилист показала, какие стрижки и укладки будут в тренде всегда

С такими укладками можно куда угодно (фото: instagram.com/faila_spb)

Раньше стилист открыла тайну, как научиться всегда выглядеть на миллион.

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