Як виглядати дорого: стиліст назвала топ-7 ознак дешевих речей, яких варто уникати
У вас так бувало? Дивишся здалеку або на фото - яке гарне плаття! Наближаєшся на відстань витягнутої руки - нитки стирчать на всі боки, шви нерівні, тканина липне до тіла…
Таке часто трапляється з покупками онлайн. Знаходити діаманти серед розпродажу ганчір'я - це суперсила, яка дається згори. Або приходить аысля рокыв практики.
До речі, міфи з серії "Одягатися стильно можна тільки в люксі!" вже давно поросли мохом і канули в минуле. Навіть в самому недорогому магазині можна знайти класні речі, розповіла в своєму Instagram стиліст Вамі Айдіас.
Якщо у вас постійно запитують: "Де ти купила таку красу?!", а ви збентежено називаєте найбанальніший магазин, ви на вірному шляху.
Щоб знайти алмаз в купі чорнозему, звертайте увагу на деталі. Задавайте собі питання: "Це плаття виглядає дорого? Якісно?".
7 ознак дешевизни, які зіпсують образ
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Неакуратні шви на одязі.
- Форма речі, перевіряйте, як довго одяг "розправляється", якщо його пом'яти.
- Відмовтеся від речей з дешевою фурнітурою.
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- Відсутність підкладки теж може викликати підозру.
- Річ не повинна липнути і електризуватися.
- Якщо сумніваєтеся, віддайте перевагу мінімалізму.
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- Будьте обережні з принтами. Одні виглядають дорого, інші - дешевлять образ.
Як виглядати стильно і дорого - прості правила (фото: instagram.com/vami.ideas)
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