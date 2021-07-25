Як виглядати дорого: стиліст назвала топ-7 ознак дешевих речей, яких варто уникати

У вас так бувало? Дивишся здалеку або на фото - яке гарне плаття! Наближаєшся на відстань витягнутої руки - нитки стирчать на всі боки, шви нерівні, тканина липне до тіла…

Таке часто трапляється з покупками онлайн. Знаходити діаманти серед розпродажу ганчір'я - це суперсила, яка дається згори. Або приходить аысля рокыв практики.

До речі, міфи з серії "Одягатися стильно можна тільки в люксі!" вже давно поросли мохом і канули в минуле. Навіть в самому недорогому магазині можна знайти класні речі, розповіла в своєму Instagram стиліст Вамі Айдіас.