RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Минулі образи забуті: Демі Мур знялась у ролику з Мілою Куніс, де "обговорили" Ештона Катчера

Автор: RBC.UA

Демі Мур і Міла Куніс мають багато спільного. І перше, що спадає на думку – Ештон Катчер, який був чоловіком обох зіркових красунь. Це і вирішили використати творці рекламного ролика американського провайдера для SuperBowl.

Як відомо, Демі була одружена з актором з 2005-го по 2013-й рік. Незабаром після їх розставання в 2011-му році у Ештона почався роман з Мілою. Закохані одружилися і зараз виховують двох дітей: сина Димитрія і дочку Уайетт.

За сюжетом ролика, Демі і Міла опиняються на зустрічі випускників школи. Ведучий збирається вручити приз найбльш шанованому випускнику. Кожна з актрис приймає це на свій рахунок і спрямовується до сцени. В результаті нагорода дістається зовсім інший випускниці – звичайнісінькій жінці.

"Не знала, що ми вчилися в одній школі", – звертається Демі до Міли. "У нас багато спільного", – парирує та, натякаючи на Ештона Катчера.

Цікаво, що відео по суті засноване на реальних подіях. Мур і Куніс дійсно в різні роки вчилися в одній школі – Fairfax High School в Лос-Анджелесі. Спочатку на зйомки запросили Куніс, а та згадала про Демі і запропонувала покликати і її.

"Під час нашої першої зустрічі з представниками компанії ми виявили, що Демі теж була випускницею Fairfax High. Я подумала, що це додасть ще трохи гумору в рекламний ролик, який вже сам по собі був веселим. Я зв'язалася з нею і була в захваті, коли вона погодилася взяти участь", – прокоментувала зйомки Куніс.

Демі Мур і Ештон Катчер (фото: Getty Images)

Як відомо, розлучення Демі і Ештона був нелегким, у своїх мемуарах актриса розповіла про зради Катчера і втрату дитини від нього. Але зараз Демі, схоже, готова опустити минуле і іронізувати над ним.

Читайте про зіркові пари, де жінка набагато старша за чоловіка.

Також шукайте найкращі стрітстайл-образи на Тижні моди в Парижі.

Читайте LITE в Google News
Деми МурШоу-бізнес