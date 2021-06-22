Просто і ефектно: стиліст показала три кращих луки із білою футболкою-оверсайз

А ось що завжди виручає - так це біла футболка. У цьому сезоні особливо популярною буде футболка-оверсайз.

Літня спека не залишає великих шансів "помодничати" і створити різноманітні луки зі звичними речами, практично всі вони виявляються занадто спекотними і незручними.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Файла Эспібі.

Біла футболка - річ-рятувальник будь-якого жіночого гардеробу. З її допомогою можна створити як прості / лаконічні, так і досить ефектні образи, які здатні освіжити портретну зону і підкреслити засмагу.

Як носити білу футболку оверсайз влітку 2021

Зі спідницею

Здавалося б, такий простий образ легко перетворити, якщо вибрати футболку на пару розмірів більше, вибирайте також одяг з принтом, але просто біла футболка залишається класикою, яка підходить до всього.

З джинсами

Носити білу футболку-оверсайз з джинсами теж вже стало класикою. Знаменитості люблять як заправляти її в штани, так і носити поверх штанів - на ваш розсуд.

Летять сукні і безліч шарів: стиліст показала кращі образи в бохо-стилі на літо

З брюками

Особливо ефектно біла футболка виглядає з актуальними розкльошеними донизу брюками і "трубами", як їх ще називають. Стильний крій плюс футболка-оверсайз створять яскравий образ на літо 2021.

Як носити білу футболку влітку 2021 (фото: instagram.com/faila_spb)