Просто и эффектно: стилист показала три лучших образа с белой футболкой-оверсайз

А вот что всегда выручает - так это белая футболка. В этом сезоне особенно популярной будет футболка-оверсайз.

Летняя жара не оставляет больших шансов "помодничать" и создать разнообразные луки с привычными вещами, практически все они оказываются слишком жаркими и неудобными.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Файла Эспиби.

Белая футболка - вещь-спасатель любого женского гардероба. С ее помощью можно создать как простые / лаконичные, так и довольно эффектные образы, которые способны освежить портретную зону и подчеркнуть загар.

Как носить белую футболку оверсайз летом 2021

С юбкой

Казалось бы, такой простой образ легко преобразить, если выбрать футболку на пару размеров больше, выбирайте также одежду с принтом, но просто белая футболка остается классикой, которая подходит ко всему.

С джинсами.

Носить белую футболку-оверсайз с джинсами тоже уже стало классикой. Знаменитости любят как заправлять ее в брюки, так и носить поверх брюк - на ваше усмотрение.

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С брюками

Особенно эффектно белая футболка смотрится с актуальными расклешенными брюками и "трубами", как их еще называют. Стильный крой плюс футболка-оверсайз создадут яркий образ на лето 2021.

Как носить белую футболку летом 2021 (фото: instagram.com/faila_spb)