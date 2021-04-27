Просто і спокусливо: Хейлі Бібер у сукні-комбінації підкорила мережу

Хейлі Бібер останнім часом просто засипали пропозиціями про зйомки. Тільки недавно дружина популярного співака Джастіна Бібера і спадкоємиця іменитої голлівудської династії продемонструвала обкладинку Vogue Париж і GQ Корея. І ось - нова стильна кавер-сторі.

Хейлі Бібер для нової зйомки приміряла стильні образи (фото: instagram.com/haileybieber)

Хейлі постала на обкладинці в милому і зухвалому образі. Вона одягла сріблясте плаття-комбінацію з квітковою аплікацією по краю, яка вигідно підкреслила тендітні плечі дівчини. Доповнили образ "макіяж без макіяжу" і забавні кіски. Такий мікс спокуси і юності - творіння кращих стилістів і візажистів. Бібер виглядає наївною і привабливою одночасно.

У зйомці вона також приміряла золотисте шовкове плаття, чорне стильне пальто, одягнуте на голе тіло. Родзинкою всіх її луків, безумовно, став один - з "золотим" бюстгальтером, який доповнив стильний лаконічний чорний піджак. До цього образу відмінно підійшли золоті "відблиски" на щоках, якими щедро обсипали її мейкап-артисти.

Луки Хейлі викликали ажіотаж серед її фанатів. Багато хто відзначив, що це найкраща обкладинка за останній час. Що ж, складно не погодитися!