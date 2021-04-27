Просто и соблазнительно: Хейли Бибер в платье-комбинации покорила сеть

Хейли Бибер в последнее время просто засыпали предложениями о съемках. Только недавно жена популярного певца Джастина Бибера и наследница именитой голливудской династии продемонстрировала обложку Vogue Париж и GQ Корея. И вот - новая стильная кавер-стори.

Хейли Бибер для новой съемки примерила стильные образы (фото: instagram.com/haileybieber)

Хейли предстала на обложке в милом и дерзком образе. Она надела серебристое платье-комбинацию с цветочной аппликацией по краю, которая выгодно подчеркнула хрупкие плечи девушки. Дополнили образ "макияж без макияжа" и забавные косички. Такой микс соблазна и юности - творение лучших стилистов и визажистов. Бибер выглядит наивной и притягательной одновременно.

В съемке она также примерила золотистое шелковое платье, черное стильное пальто, надетое на голое тело. Изюминкой всех ее нарядов, безусловно, стал "золотой" бюстгальтер, который дополнил стильный лаконичный черный пиджак. К этому образу отлично подошли золотые "блики" на щеках, которыми щедро обсыпали ее мейкап-артисты.

Луки Хейли вызвали ажиотаж среди ее фанатов. Многие отметили, что это лучшая обложка за последнее время. Что ж, сложно не согласиться!