Просто и соблазнительно: Хейли Бибер в платье-комбинации покорила сеть

Хейли Бибер стала одной из героинь нового выпуска американского Harper's BAZAAR. Девушке подобрали несколько стильных образов, которые подчеркнули ее природную красоту.
Фото жена Джастина Бибера запостила в своем блоге.
Хейли Бибер в последнее время просто засыпали предложениями о съемках. Только недавно жена популярного певца Джастина Бибера и наследница именитой голливудской династии продемонстрировала обложку Vogue Париж и GQ Корея. И вот - новая стильная кавер-стори.
Хейли Бибер для новой съемки примерила стильные образы (фото: instagram.com/haileybieber)
Хейли предстала на обложке в милом и дерзком образе. Она надела серебристое платье-комбинацию с цветочной аппликацией по краю, которая выгодно подчеркнула хрупкие плечи девушки. Дополнили образ "макияж без макияжа" и забавные косички. Такой микс соблазна и юности - творение лучших стилистов и визажистов. Бибер выглядит наивной и притягательной одновременно.
В съемке она также примерила золотистое шелковое платье, черное стильное пальто, надетое на голое тело. Изюминкой всех ее нарядов, безусловно, стал "золотой" бюстгальтер, который дополнил стильный лаконичный черный пиджак. К этому образу отлично подошли золотые "блики" на щеках, которыми щедро обсыпали ее мейкап-артисты.
Луки Хейли вызвали ажиотаж среди ее фанатов. Многие отметили, что это лучшая обложка за последнее время. Что ж, сложно не согласиться!
Ранее Хейли показала, как можно стильно обыграть маленькое черное платье.