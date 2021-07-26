Прості приклади: стиліст розповіла, як відрізнити модний квітковий принт від немодного

Принтований одяг, напевно, завжди буде в тренді. А квітковий принт - взагалі найжіночніший і найнепростіший. З одного боку, він підходить всім дівчатам, з іншого - дуже важливо знайти свій.

Стиліст Вами Айдіас в своєму блозі в Instagram розповіла, який принт в моді влітку 2021, а який можна вважати антиприкладом - і купувати одяг з ним не варто.

Дуже важливо знайти, що підходить саме тобі: комусь гарно у простих ромашках, комусь до лиця - листя, комусь - яскраві великі квіти. Все залежить від типажу.

Що стосується трендів на принт, буває складно відрізнити модний від немодного: складно позначити грань між хорошим квітковим принтом і антиприкладом. Важлива загальна надивленість і фасони предметів одягу.

Який квітковий принт в треді, а який - ні

Великі квіти, як і раніше, на хвилі, поєднувати такий одяг варто з чимось однотонним.



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Рідкісні квіти виглядають мило і ненав'язливо.

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Середні квіти: звертайте увагу на крій моделі.

Те ж саме - з дрібними квітами, дуже важливий сам фасон виробу.

Що вже не в моді:

Великі букети на одязі.

Великі квіти на неактуальному фасоні.

Які принти вже не варто носити (фото: instagram.com/vami.ideas)