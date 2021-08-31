48-річна Хайді Клум похвалилася стрункою фігурою в спокусливій сукні

Хайді Клум - велика любителька світських тусовок, яка рідко пропускає гучні події. На показі Dolce & Gabbana Alta Moda, який наробив багато галасу в мережі, знаменитість з'явилася в спокусливій сукні від марки, яка складалася з боді і накинутої зверху блискучої сітки з бахромою по краю. Образ доповнили босоніжки на значних шпильках, велике кольє з кулоном, а також маса кілець на пальцях. Макіяж німецької супермоделі зробили класичний вечірній, з густо фарбованим чорним олівцем очима і нейтральними губами. А волосся випрямили і розпустили по плечах. Виглядала Клум просто чудово, що відзначили численні фанати спекотної блондинки.

Хайді Клум на показі (фото: instagram.com/heidiklum)

До слова, на показ вона прийшла в компанії чоловіка - німецького музиканта Тома Каулітца. Пара не просто помилувалася виставою і покрасувалася на мальовничих локаціях. Закохане подружжя прийшло підтримати дочку Хайді - Лені, яка була однією з моделей показу.

Дочка Хайді Клум Лені (фото: instagram.com/heidiklum)