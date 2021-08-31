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48-річна Хайді Клум похвалилася стрункою фігурою в спокусливій сукні

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Італія, Вівторок 31 серпня 2021 15:38
48-річна Хайді Клум похвалилася стрункою фігурою в спокусливій сукні Хайді Клум (фото: instagram.com/heidiklum)
Автор: RBC.UA

Хайді Клум також стала зіркою показу від культового італійського бренду Dolce&Gabbana.

48-річна модель і телеведуча одягла сукню, яка зробила її фігуру просто досконалою. Знімки зірка запостила у своєму блозі.

Хайді Клум - велика любителька світських тусовок, яка рідко пропускає гучні події. На показі Dolce & Gabbana Alta Moda, який наробив багато галасу в мережі, знаменитість з'явилася в спокусливій сукні від марки, яка складалася з боді і накинутої зверху блискучої сітки з бахромою по краю. Образ доповнили босоніжки на значних шпильках, велике кольє з кулоном, а також маса кілець на пальцях. Макіяж німецької супермоделі зробили класичний вечірній, з густо фарбованим чорним олівцем очима і нейтральними губами. А волосся випрямили і розпустили по плечах. Виглядала Клум просто чудово, що відзначили численні фанати спекотної блондинки.

48-річна Хайді Клум похвалилася стрункою фігурою в спокусливій сукні48-річна Хайді Клум похвалилася стрункою фігурою в спокусливій сукні

Хайді Клум на показі (фото: instagram.com/heidiklum)

До слова, на показ вона прийшла в компанії чоловіка - німецького музиканта Тома Каулітца. Пара не просто помилувалася виставою і покрасувалася на мальовничих локаціях. Закохане подружжя прийшло підтримати дочку Хайді - Лені, яка була однією з моделей показу.

48-річна Хайді Клум похвалилася стрункою фігурою в спокусливій сукні

Дочка Хайді Клум Лені (фото: instagram.com/heidiklum)

Раніше Хайді Клум продемонструвала ідеальну фігуру в мікробікіні.

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