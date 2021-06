У прозорій сукні на голе тіло: Ріанна блищить в жаркій фотосесії для глянцю

33-річна співачка Ріанна прикрасила нову глянцеву обкладинку. Вона стала героїнею нової кавер-сторі італійського Vogue. Оскільки девіз червневого випуску Do It Yourself - "Зроби сам", Ріанна виступила також стилістом і фотографом зйомки.