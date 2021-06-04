У прозорій сукні на голе тіло: Ріанна блищить в жаркій фотосесії для глянцю

Ріанна на обкладинці постала в напівпрозорій чорній сукні Valentino з найтоншого шифону, яка оголила розкішне тіло співачки. Доповнили вбрання нижня білизна від власної марки Ріанни Savage x Fenty, а також босоніжки на шпильках. У жаркій зйомці були інші спокусливі образи. Наприклад, червоне напівпрозоре боді з трояндами.

Але є тут і аутфіти, продумані до дрібниць. Наприклад, Ріанна вирішила створити багатошаровий лук на основі трендових речей, який стане в нагоді в майбутньому холодному сезоні. Джинси з низькою посадкою, прикрашені нашитим контрастним верхом, топ з розмитим принтом і верхній одяг - симбіоз пальто, пуховика і плаща. Виглядає незвично і, як завжди, стильно.

"В останні роки ми намагалися робити наші обкладинки по-різному: були і фотографії, і ілюстрації, була і повна відсутність зображень. Але ми ніколи не запрошували людину зробити все самостійно: позувати, фотографувати і вибирати одяг. І для цього не могло бути кращого головного героя, ніж Ріанна, яка з'являлася на стількох обкладинках, але ніколи не було так, як цього разу. Вона сама вирішувала і вважала за краще зобразити себе так: без фільтрів, без будь-якого посередництва", - розповіла шанувальникам про концепцію випуску головний редактор глянцю Емануель Фарнеті.