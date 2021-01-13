RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В прозорій блузі і джинсах: Кім Кардашьян в спокусливому вбранні похвалилася ідеальною фігурою

Автор: Lite

Кім Кардашьян навіть в часи сімейних і особистих криз не перестає радувати фанатів фото в незвичайних вбраннях. Цього разу лук Кім склали класичні блакитні джинси з високою посадкою, які зірка любить носити без ременя. А також напівпрозора блузка тілесного кольору з принтом. Крізь одяг просвічували пишні груди знаменитості. По всій видимості, Кім вирішила вкотре показати, що за допомогою білизни її марки форму грудей можна легко зробити просто досконалою. Образ доповнили великі сережки - зірка обожнює кільця.

Кім в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Чималий відсоток успіху нового аутфіта - зачіска і макіяж. Кім зібрала волосся у високий хвіст на маківці, обмотавши його біля основи пасмом. Вийшло мило і зухвало. В макіяжі вона виділила графічними стрілками очі, підкреслила брови і вилиці... Виглядає Кім чудово, як завжди.

"Чудова", "Королева", "Найкраща", "Ти така красива", "Просто вау", "Я закохана в це волосся", "Я люблю це", "Як виходить, що ти найкрасивіша завжди?", - пишуть їй фанати у відповідь на пост.

Раніше ми писали, що фото зірки після новини про розлучення стали набагато більш відвертими.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України звездаактрисаКім Кардашян