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Прямий проділ і дуже коротка чубчик: стиліст назвала трендові стрижки літа 2021

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П'ятниця 21 травня 2021 19:09
Прямий проділ і дуже коротка чубчик: стиліст назвала трендові стрижки літа 2021 Стрижки та укладання 2021 (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Найпопулярнішими зачісками під час карантину стали пучок і хвостик. Всю ізоляцію ми ходили по квартирі з легкою (і не дуже) недбалістю на головах. І вирішили, що це відмінна ідея для звичайного життя.

Так що девіз майбутнього сезону - чим простіше, тим краще!

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Зоя Паніна.

У нашому житті мільйон набагато більш цікавих речей, ніж сон на бігуді і спорудження багатоповерхових будинків на голові.

Яка зачіска в тренді влітку 2021

  • З укладок особливо популярним буде довгий гладкий хвіст, в цьому сезоні він опустився.

Прямий проділ і дуже коротка чубчик: стиліст назвала трендові стрижки літа 2021

  • Ефект мокрого волосся виглядає трохи ретро, але таке укладання - все ще на хвилі.

Яскравий акцент, 70-е і натуральність: головні тренди укладок і зачісок 2021

Прямий проділ і дуже коротка чубчик: стиліст назвала трендові стрижки літа 2021

  • Проділ краще робити прямий. Якщо не подобається - зачешіть волосся назад.

Прямий проділ і дуже коротка чубчик: стиліст назвала трендові стрижки літа 2021

  • Легкі хвилі з фільмів в дусі ретро, чому б і ні?

Прямий проділ і дуже коротка чубчик: стиліст назвала трендові стрижки літа 2021

  • Що стосується стрижки, то на хвилі популярності маллет і дуже короткий чубчик.

Прямий проділ і дуже коротка чубчик: стиліст назвала трендові стрижки літа 2021

  • Якщо на таку радикальну стрижку вам важко зважитися, почніть з укладання.

Прямий проділ і дуже коротка чубчик: стиліст назвала трендові стрижки літа 2021

Які зачіски і укладання вибрати на літо (фото: instagram.com/ya_zoya_)

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