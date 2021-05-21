Прямий проділ і дуже коротка чубчик: стиліст назвала трендові стрижки літа 2021
Стрижки та укладання 2021 (фото: instagram.com/hoskelsa)
Найпопулярнішими зачісками під час карантину стали пучок і хвостик. Всю ізоляцію ми ходили по квартирі з легкою (і не дуже) недбалістю на головах. І вирішили, що це відмінна ідея для звичайного життя.
Так що девіз майбутнього сезону - чим простіше, тим краще!
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Зоя Паніна.
У нашому житті мільйон набагато більш цікавих речей, ніж сон на бігуді і спорудження багатоповерхових будинків на голові.
Яка зачіска в тренді влітку 2021
- З укладок особливо популярним буде довгий гладкий хвіст, в цьому сезоні він опустився.
- Ефект мокрого волосся виглядає трохи ретро, але таке укладання - все ще на хвилі.
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- Проділ краще робити прямий. Якщо не подобається - зачешіть волосся назад.
- Легкі хвилі з фільмів в дусі ретро, чому б і ні?
- Що стосується стрижки, то на хвилі популярності маллет і дуже короткий чубчик.
- Якщо на таку радикальну стрижку вам важко зважитися, почніть з укладання.
Які зачіски і укладання вибрати на літо (фото: instagram.com/ya_zoya_)
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