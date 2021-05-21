Прямий проділ і дуже коротка чубчик: стиліст назвала трендові стрижки літа 2021

Найпопулярнішими зачісками під час карантину стали пучок і хвостик. Всю ізоляцію ми ходили по квартирі з легкою (і не дуже) недбалістю на головах. І вирішили, що це відмінна ідея для звичайного життя.

Так що девіз майбутнього сезону - чим простіше, тим краще!