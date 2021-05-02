Каре без чубчика та дуже коротке волосся: які стрижки робити в 2021

Неактуальна стрижка може зіпсувати навіть найстильніший і сучасний образ.

Про це розповіла у своєму Instagram стиліст Тетяна Волкова.

Тетяна зібрала добірку актуальних стрижок і зачісок 2021. Вона порадила забути про косий чубок і каре з чубчиком, а також рекомендує фарбувати волосся в однотонний яскравий колір.

1. Каре. Каре в 2021 році актуальне коротке і без чубчика. Волосся можна перекидати на будь-яку сторону, пофарбовані прядки вітаються. А ось каре з чубком і мелірування залишилося в минулому.

2. Багатошаровість. Стрижка в дусі маллет буде актуальною, але уважно придівіться до прикладів, як можна, а як не варто стригти волосся.

3. Фарбування. В тренді - яскраві однотонні кольори, коріння залишайте темними.

4. Кінський хвіст. Таку зачіску робити потрібно без начісування, ніяких складних кіс, вибирайте класику і простоту.

5. Дуже короткі стрижки. І, нарешті, якщо стрижка, то це має бути стрижка по максимуму, ніяких півтонів.

Яку стрижку і укладку вибрати в 2021 (фото: instagram.com/tatvolkova)