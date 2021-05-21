Прямой пробор и очень короткая челка: стилист назвала трендовые стрижки лета 2021
Стрижки и укладки попроще! (фото: instagram.com/hoskelsa)
Самыми популярными прическами во время карантина стали пучок и хвостик. Всю изоляцию мы ходили по квартире с легкой (и не очень) небрежностью на головах. И решили, что это отличная идея для обычной жизни.
Так что девиз предстоящего сезона - чем проще, тем лучше!
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Зоя Панина.
В нашей жизни миллион гораздо более интересных вещей, чем сон на бигуди и сооружение многоэтажных домов на голове.
Какая прическа в тренде летом 2021
- Из укладок особо популярным будет длинный гладкий хвост, в этом сезоне он опустился.
- Эффект мокрых волос смотрится немного ретро, но такая укладка - все еще на волне.
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- Пробор лучше делать прямой. Если не нравится - зачешите волосы назад.
- Легкие волны из фильмов в духе ретро, почему бы и нет?
- Что касается стрижки, то на волне популярности маллет и очень короткая челка.
- Если на такую радикальную стрижку вам трудно решиться, начните с укладки.
Какие прически и укладки выбрать на лето (фото: instagram.com/ya_zoya_)
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