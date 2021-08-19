З розрізами і заниженою талією: стиліст показала трендові джинси осені 2021

Погодьтеся, якби нас попросили залишити одну найбільш затребувану річ в гардеробі, в 90% випадках це були б джинси. Вічна класика завжди з нами.
Але який джинсовий тренд отримав статус найголовнішого в цьому сезоні? Стиліст Зоя Паніна у своєму Instagram показала, які джинси варто вибирати на холодний сезон.
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Широкі джинси. Джинси-труби, як і раніше, в трендах, тож залишаємо свою пару з літа і на осінь.
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Які джинси купити на холодний сезон (фото: instagram.com/ya_zoya_)
Раніше стиліст назвала наймодніші стрижки осені 2021.