С разрезами и заниженной талией: стилист показала трендовые джинсы осени 2021

Согласитесь, если бы нас попросили оставить одну самую востребованную вещь в гардеробе, в 90 % случаях это были бы джинсы. Вечная классика всегда с нами.
Но какой джинсовый тренд получил статус самого главного в этом сезоне? Стилист Зоя Панина в своем Instagram показала, какие джинсы стоит выбирать на холодный сезон.
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Широкие джинсы. Джинсы-трубы по-прежнему в трендах, так что оставляем свою пару с лета и на осень.
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Какие джинсы купить на холодный сезон (фото: instagram.com/ya_zoya_)
Раньше стилист назвала самые модные стрижки осени 2021.