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Яскравіше сонця: Пенелопа Крус знайшла вірний спосіб протистояти зимовій сірості

Автор: RBC.UA

Пенелопа Крус, яка днями блищала в яскраво-червоній сукні на урочистому вечорі, знову стала об'єктом загальної уваги.

Актриса в яскравому образі, в якому можна легко і ефектно протистояти зимової сірості, вирушила на зйомки The Tonight Show.

Пенелопа Крус, як посланниця Chanel, часто носить речі цього бренду. І для свого чергового виходу знову вибрала твідовий комплект культового будинку. Міні-спідниця і укорочений жакет з глибоким декольте, прикрашені ланцюжками з емблемами Chanel, вона доповнила босоніжками на високих підборах, сумочкою на ланцюжку і чорною захисною маскою.

Пенелопа Крус (фото: instagram.com/fallontonight)

Актриса зробила недбалу укладку, перекинувши волосся на одну сторону. А в макіяжі виділила очі за допомогою довгих чорних стрілок. Якщо хочете виглядати ефектно і стильно навіть в зимовій сірості, беріть образ зірки на замітку!

Також раніше Пенелопа Крус показала, як носити маленьке чорне плаття.

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