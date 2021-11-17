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Розкішна простота: Королева Летиція вчить складати лаконічний образ на вечір

Автор: Ольга Турчанікова

Іспанська королева Летиція - визнана ікона стилю, яка вміє одягатися доречно в будь-якій ситуації. Фішка майже всіх їїх - лаконічність, а також вміле використання дорогоцінних деталей.

Новий аутфіт знаменитості став відмінним тому доказом. Вона склала його на основі класичного чорного плаття, вміло розбавивши розкішними аксесуарами. Надихаємося напередодні сезону вечірок!

Днями Летиція побувала на урочистому балу на честь візиту президента Італії Серджіо Маттарелі. Для урочистої події вона вибрала довге чорне плаття на широких бретельках досить просто крою. І розбавила лук розкішними прикрасами: голову Летиції прикрашала інкрустована діамантами і перлами діадема, а шию і руки - велике намисто і браслет з дорогоцінними каменями. Оскільки королева була в захисній масці, її макіяж був зроблений з акцентом на очі. Король Філіп VI був одягнений у фрак.

Образ у мережі охрестили одним із найвдаліших за останній час. Що ж, складно не полагодити!

Королева Летиція з чоловіком на балу (фото: Getty Images)

Раніше королева Летиція показала, як носити яскраві речі.

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