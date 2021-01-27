Розкішна простота: Роузі Хантінгтон-Уайтлі захопила новим бездоганним луком на кожен день

Роузі Хантінгтон-Уайтлі - джерело натхнення для всіх, хто обожнює стильні образи з акцентом на лаконічність. 33-річна модель нещодавно продемонструвала, який светр прикрасить будь-який гардероб. А після виклала в мережу новий лук в своїх улюблених пастельних тонах.

"Перлинно-білий", - написала Роузі під серією знімків, зроблених в їх з Джейсоном Стетхемом особняку. Модель цього разу укуталась в білу накидку крупної в'язки, яка чудово гармоніювала з перловими сережками-пусетами і заколкою молочного відтінку.

Роузі обожнює розкішні і прості образи (фото: instagram.com/rosiehw)

Окремої уваги заслуговує макіяж визнаної ікони краси. Роузі зробила один з безпрограшних варіантів для дівчат її кольоротипи: бездоганний тон шкіри, покритої злегка бронзатором, виразні брови, рожеві губи і нейтральні очі, які модель залишила не нафарбованими.

З волоссям Хантінгтон-Уайтлі також постаралася. Вони пофарбовані наймоднішою технікою: стиліст залишив натуральний відтінок Роузі, але додав світлі пасма біля обличчя і по периметру росту волосся. Спутуючи з основною масою, ці відблиски створюють ефект натуральної блондинки, при цьому волосся не страждає від фарби.

"Пастельний ніколи не виглядав краще", "Це любов", "Ангел", "Так красива", "Чудова", "Ти така ніжна", "Вау", "Як можна бути такою ідеальною?", - відгукнулися фанати Роузі.

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