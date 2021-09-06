Руслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мірошниченко та інші зірки вийшли на подіум UFW в ексклюзивних вбраннях

Сім зірок "1+1": Руслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мірошниченко, Ірина Ванникова, Володимир Рабчун, Єгор Гордєєв і Людмила Барбір вийшли на подіум в ексклюзивних комбінезонах з принтами картин молодих українських художників.

Проект "Вдягни українське мистецтво" - це колаборація бренду Overall, українських художників, телешоу "Твій День" на "1+1" і журналу Viva!, мета якої - познайомити широку громадськість з миром сучасного мистецтва.

За статистикою, тільки 0,5% українців відвідують галереї і музеї, ще менше - знають нові імена сучасного арту. Своєю участю в проекті популярні телеведучі приєдналися до місії - зробити мистецтво всеосяжним і цікавим для мільйонної аудиторії, а імена талановитих художників - відомими кожному українцю.

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Зірки "1+1" стали моделями Overall (фото: прес-служба)

Для нової колекції Overall компетентним журі було відібрано 12 картин від українських художників з усього світу, які і стали принтами. Роботи Олександра Барболіна, Євгена Лісняка, Леся Панчишина, Ніни Мурашкіної, Франсуази Оз і Богдана Перевертуна, Kinder Album, Dima Fatum, Гриці Ерде, Ave, Анни Кострицької, Аліни Луговської та Інни Харчук, таким чином, вийшли з галерей у світ.