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Руслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мірошниченко та інші зірки вийшли на подіум UFW в ексклюзивних вбраннях

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Київ, Понеділок 06 вересня 2021 12:58
Руслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мірошниченко та інші зірки вийшли на подіум UFW в ексклюзивних вбраннях Зірки телебачення вийшли на подіум (фото: прес-служба)
Автор: RBC.UA

4 вересня в рамках 49-го сезону Ukrainian Fashion Week був презентований соціальний проект "Вдягни українське мистецтво" від бренду Overall.

Сім зірок "1+1": Руслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мірошниченко, Ірина Ванникова, Володимир Рабчун, Єгор Гордєєв і Людмила Барбір вийшли на подіум в ексклюзивних комбінезонах з принтами картин молодих українських художників.

Проект "Вдягни українське мистецтво" - це колаборація бренду Overall, українських художників, телешоу "Твій День" на "1+1" і журналу Viva!, мета якої - познайомити широку громадськість з миром сучасного мистецтва.

За статистикою, тільки 0,5% українців відвідують галереї і музеї, ще менше - знають нові імена сучасного арту. Своєю участю в проекті популярні телеведучі приєдналися до місії - зробити мистецтво всеосяжним і цікавим для мільйонної аудиторії, а імена талановитих художників - відомими кожному українцю.

Руслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мірошниченко та інші зірки вийшли на подіум UFW в ексклюзивних вбранняхРуслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мірошниченко та інші зірки вийшли на подіум UFW в ексклюзивних вбранняхРуслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мірошниченко та інші зірки вийшли на подіум UFW в ексклюзивних вбранняхРуслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мірошниченко та інші зірки вийшли на подіум UFW в ексклюзивних вбранняхРуслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мірошниченко та інші зірки вийшли на подіум UFW в ексклюзивних вбраннях​​​​​​​

Руслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мірошниченко та інші зірки вийшли на подіум UFW в ексклюзивних вбранняхРуслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мірошниченко та інші зірки вийшли на подіум UFW в ексклюзивних вбранняхРуслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мірошниченко та інші зірки вийшли на подіум UFW в ексклюзивних вбранняхРуслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мірошниченко та інші зірки вийшли на подіум UFW в ексклюзивних вбранняхРуслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мірошниченко та інші зірки вийшли на подіум UFW в ексклюзивних вбранняхРуслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мірошниченко та інші зірки вийшли на подіум UFW в ексклюзивних вбранняхРуслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мірошниченко та інші зірки вийшли на подіум UFW в ексклюзивних вбранняхРуслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мірошниченко та інші зірки вийшли на подіум UFW в ексклюзивних вбранняхРуслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мірошниченко та інші зірки вийшли на подіум UFW в ексклюзивних вбранняхРуслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мірошниченко та інші зірки вийшли на подіум UFW в ексклюзивних вбраннях

Руслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мірошниченко та інші зірки вийшли на подіум UFW в ексклюзивних вбраннях

Руслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мірошниченко та інші зірки вийшли на подіум UFW в ексклюзивних вбранняхЗірки "1+1" стали моделями Overall (фото: прес-служба)

Для нової колекції Overall компетентним журі було відібрано 12 картин від українських художників з усього світу, які і стали принтами. Роботи Олександра Барболіна, Євгена Лісняка, Леся Панчишина, Ніни Мурашкіної, Франсуази Оз і Богдана Перевертуна, Kinder Album, Dima Fatum, Гриці Ерде, Ave, Анни Кострицької, Аліни Луговської та Інни Харчук, таким чином, вийшли з галерей у світ.

Місія проекту - зробити модним українське мистецтво і культуру за допомогою яскравого і виразного символу. Донести українське мистецтво великій аудиторії. Адже ті піввідсотка населення, які вже відвідують галереї та арт-фестивалі, і без нас розуміють українське мистецтво. А те, що ведучі популярного телеканалу країни приєднуються до просування арту, дасть старт новому розвитку мистецтва в країні", - впевнена Анастасія Браткова, засновниця бренду одягу Overall, який спеціалізується на колабораціях з відомими художниками України.

Раніше ми писали про кращі виступи першого ефіру шоу "Танці з зірками 2021".

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