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Руслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мирошниченко и другие звезды вышли на подиум UFW в эксклюзивных нарядах

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Киев, Понедельник 06 сентября 2021 12:58
Руслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мирошниченко и другие звезды вышли на подиум UFW в эксклюзивных нарядах Звезды телевидения вышли на подиум (фото: пресс-служба)
Автор: RBC.UA

4 сентября в рамках 49-го сезона Ukrainian Fashion Week был презентован социальный проект "Вдягни українське мистецтво" от бренда Overall.

Семь звезд "1+1": Руслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мирошниченко, Ирина Ванникова, Владимир Рабчун, Егор Гордеев и Людмила Барбир вышли на подиум в эксклюзивных комбинезонах с принтами картин молодых украинских художников.

Проект "Вдягни українське мистецтво" - это коллаборация бренда Overall, украинских художников, телешоу "Твій День" на "1+1" и журнала Viva!, цель которой - познакомить широкую общественность с миром современного искусства.

По статистике, только 0,5% украинцев посещают галереи и музеи, еще меньше - знают новые имена современного арта. Своим участием в проекте популярные телеведущие присоединились к миссии - сделать искусство всеобъемлющим и интересным для миллионной аудитории, а имена талантливых художников - известными каждому украинцу.

Руслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мирошниченко и другие звезды вышли на подиум UFW в эксклюзивных нарядахРуслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мирошниченко и другие звезды вышли на подиум UFW в эксклюзивных нарядахРуслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мирошниченко и другие звезды вышли на подиум UFW в эксклюзивных нарядахРуслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мирошниченко и другие звезды вышли на подиум UFW в эксклюзивных нарядахРуслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мирошниченко и другие звезды вышли на подиум UFW в эксклюзивных нарядахРуслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мирошниченко и другие звезды вышли на подиум UFW в эксклюзивных нарядахРуслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мирошниченко и другие звезды вышли на подиум UFW в эксклюзивных нарядахРуслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мирошниченко и другие звезды вышли на подиум UFW в эксклюзивных нарядахРуслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мирошниченко и другие звезды вышли на подиум UFW в эксклюзивных нарядахРуслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мирошниченко и другие звезды вышли на подиум UFW в эксклюзивных нарядахРуслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мирошниченко и другие звезды вышли на подиум UFW в эксклюзивных нарядахРуслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мирошниченко и другие звезды вышли на подиум UFW в эксклюзивных нарядахРуслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мирошниченко и другие звезды вышли на подиум UFW в эксклюзивных нарядахРуслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мирошниченко и другие звезды вышли на подиум UFW в эксклюзивных нарядахРуслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мирошниченко и другие звезды вышли на подиум UFW в эксклюзивных нарядах

Руслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мирошниченко и другие звезды вышли на подиум UFW в эксклюзивных нарядах

Руслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мирошниченко и другие звезды вышли на подиум UFW в эксклюзивных нарядахЗвезды "1+1" стали моделями Overall (фото: пресс-служба)

Для новой коллекции Overall компетентным жюри были отобраны 12 картин от украинских художников со всего мира, которые и стали принтами. Работы Александра Барболина, Евгения Лисняка, Леся Панчишина, Нины Мурашкиной, Франсуазы Оз и Богдана Перевертуна, Kinder Album, Dima Fatum, Грыци Эрдэ, Ave, Анны Кострицкой, Алины Луговской и Инны Харчук, таким образом, вышли из галерей в свет.

Миссия проекта - сделать модным украинское искусство и культуру с помощью яркого и выразительного символа. Донести украинское искусство большой аудитории. Ведь те полпроцента населения, которые уже посещают галереи и арт-фестивали, и без нас понимают украинское искусство. А то, что ведущие популярного телеканала страны присоединяются к продвижению арта, даст старт новому развитию искусства в стране", - уверена Анастасия Браткова, основательница бренда одежды Overall, который специализируется на коллаборациях с известными художниками Украины.

Ранее мы писали про лучшие выступления первого эфира шоу "Танцы со звездами 2021".

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Руслана Писанка Влад Яма Танцы со звездами Тимур Мирошниченко
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