RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Найяскравіші образи героїв стрітстайлу на Тижні моди в Копенгагені. Частина 2

Автор: Ольга Турчанікова

Тиждень моди осінь-зима 2022, яка проходила в Копенгагені з 1 по 4 лютого, зібрала максимальну кількість стильних вуличних образів.

Пропонуємо нову порцію надихаючого стрітстайлу з Тижня моди, який тільки зміцнив тенденції до яскравих кольорів і незвичайних поєднань.

Мабуть, жоден Тиждень моди не може похвалитися настільки барвистими образами, як скандинавський. Ми вже писали про любов гостей до сміливих поєднань і деталей. І з кожним новим днем показів відвідувачі тільки стверджували свою життєрадісну позицію за допомогою рожевого, фіолетового, зеленого, жовтого і оранжевого, а також їх комбінацій.

Вчимося складати соковиті луки, що запам'ятовуються, на майбутню весну, які героям данського стрітстайлу даються так легко!

Герої вуличної моди в об'єктиві CGstreetstyle і Darrel Hunter (фото: instagram.com/modehunter; instagram.com/claireguillon)

Раніше ми писали, що вагітна Ріанна вступила в б'юті-битву з вагітною Кайлі Дженнер.

Також дивіться найстильніші образи Ріанни і A$AP Rocky.

Читайте LITE в Google News
Модні тренди