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Самые яркие образы героев стритстайла на Неделе моды в Копенгагене. Часть 2

Автор: Ольга Турчаникова

Неделя моды осень-зима 2022, которая проходила в Копенгагене с 1 по 4 февраля, собрала максимальное количество стильных уличных образов.

Предлагаем новую порцию вдохновляющего стритстайла с Недели моды, который только укрепил тенденции к ярким цветам и необычным сочетаниям.

Пожалуй, ни одна Неделя моды не может похвастаться столь красочными образами, как скандинавская. Мы уже писали о любви гостей к смелым сочетаниям и деталям. И с каждым новым днем показов посетители только утверждали свою жизнерадостную позицию с помощью розового, фиолетового, зеленого, желтого и оранжевого, а также их комбинаций.

Учимся составлять запоминающиеся сочные луки на будущую весну, которые героям датского стритстайла даются так легко!

Герои уличной моды в объективе CGstreetstyle и Darrel Hunter (фото: instagram.com/modehunter; instagram.com/claireguillon)

Ранее мы писали, что беременная Рианна вступила в бьюти-битву с беременной Кайли Дженнер.

Также смотрите самые стильные образы Рианны и A$AP Rocky.

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