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Секрети вдалого шопінгу і топ-5 стильних порад на кожен день: особистий досвід стиліста

Новость на русском → Середа 23 вересня 2020 17:47
Секрети вдалого шопінгу і топ-5 стильних порад на кожен день: особистий досвід стиліста Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Стиліст розповіла, як правильно організувати шопінг

Будь-який звичний лук при грамотному підході можна зробити цікавіше, якщо знати прийоми і хитрощі, які допоможуть приховати недоліки фігури і надати образу актуальності. Крім того, варто пам'ятати про правила шопінгу, які допоможуть обзавестися обновками і скоротити час походів по магазинах . Про це на сторінці в Instagram розповіла стиліст Ксенія Господінова.

Вона поділилася дієвими порадами, як зробити луки краще:

  • Навіть якщо ваша фігура далека від 90-60-90 підкреслюйте талію. Пояс візуально зробить її більш вузькою.
  • Міксуйте стилі: образ буде виглядати цікаво, якщо в ньому використовувати речі різного стильового напряму. Наприклад, романтичне плаття і грубі черевики.
  • Взуття з гострим мисом. Візуально подовжує ноги і витягує фігуру.
  • Правильне зберігання: трикотажні речі краще зберігати на полицях, а верхній одяг і піджаки на плічках в застебнутому вигляді.
  • Міксуйте тканини: лук буде виглядати стильно якщо поєднувати контрастні тканини: шовк + вовна, шкіра + атлас (шовк).

Секрети вдалого шопінгу і топ-5 стильних порад на кожен день: особистий досвід стиліста

Секрети вдалого шопінгу і топ-5 стильних порад на кожен день: особистий досвід стиліста

Секрети вдалого шопінгу і топ-5 стильних порад на кожен день: особистий досвід стиліста

Секрети вдалого шопінгу і топ-5 стильних порад на кожен день: особистий досвід стиліста

Секрети вдалого шопінгу і топ-5 стильних порад на кожен день: особистий досвід стиліста

Секрети вдалого шопінгу і топ-5 стильних порад на кожен день: особистий досвід стиліста

Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Також експерт поділилася особистими правилами плідного і грамотного шопінгу. Топ-5 порад для вдалого "полювання" за новинками:

  • Перед шопінгом обов'язково переглянути свій гардероб.
  • Скласти шопінг-лист і не робити спонтанних покупок.
  • Зберегти собі в телефон фото речей, які ви хочете. Бажано, щоб ви заздалегідь продумали колір і фасон, який вам потрібен.
  • Здійснювати покупку тієї або іншої речі, тільки якщо вона буде поєднуватися мінімум з трьома іншими речами з гардеробу.
  • Їздити по магазинах краще вранці в будній день.

До речі, раніше Ксенія Господінова навчила комбінувати актуальний тренд осіннього сезону - кардиган.

Нагадаємо, що стиліст Анна Пономаренко назвала найяскравіші тренди сезону осінь-зима 2020.

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