Сексуальність і яскраві кольори: стиліст назвала головні модні тренди 2022 року

Модні тренди 2022 року:

1. У моді буде сексуальність: міні-спідниці, багато шнурівки, глибокі розрізи, джинси на низькій посадці, напівпрозорі блузи, високі чоботи з загостреним мисом.



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2. Паєтки, золото, бісер, кристали, сатин і все інше, що зовсім недавно вважалося поганим тоном, дизайнери показали на подіумах.



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3. Яскраві кольори, навіть багато відомих брендів замінюють пастельні кольори яскравими і вже зараз бачимо, яким трендових був зелений влітку, а зараз синій, фуксія і лавандовий.



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4. Якщо вашу нижню білизну буде видно з-під одягу, то це окей в 2022.

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5. Взуття будемо носити на високій платформі, класику з вузькими носами, гладіаторські сандалі, ботфорти та інші чоботи в стилі нульових.



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6. Продовжимо поєднувати різні стилі: спорт і класику/елегантність. Наприклад, класичні брюки + бомбер або вечірнє плаття з баскетбольною пов'язкою на голові.



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7. Продовжить своє повернення і масивна фурнітура, вже з весни ми активно носимо дитячі та яскраві прикраси, ось і починають вони набирати обертів.

Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)