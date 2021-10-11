UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Сексуальность и яркие цвета: стилист назвала главные модные тренды 2022 года

Автор: Марина Настевич

Отгремели недели моды и теперь можно подводить первые итоги. Если последнее время были модны минимализм, оверсайз и бодипозитив, то тренды следующего года будут противоположностью.

Стилист Ксения Господинова перечислила главные тенденции предстоящего сезона на своей странице в Instagram.

Модные тренды 2022 года:

1. В моде будет сексуальность: мини-юбки, много шнуровки, глубоки разрезы, джинсы на низкой посадке, полупрозрачные блузы, высокие сапоги с заострённым мысом.



2. Пайетки, золото, бисер, кристаллы, сатин и всё прочее, что совсем недавно считалось дурным тоном, дизайнеры показали на подиумах.


3. Яркие цвета, даже многие известные бренды заменяют пастельные цвета яркими и уже сейчас видим, каким трендовых был зелёный летом, а сейчас синий, фуксия и лавандовый.



4. Если ваше нижнее бельё будет видно из-под одежды, то это окей в 2022.

5. Обувь будем носить на высокой платформе, классику с узкими носами, гладиаторские сандалии, ботфорты и другие сапоги в стиле нулевых.



6. Продолжим сочетать разные стили: спорт и классику/элегантность. Например, классические брюки + бомбер или вечернее платье с баскетбольной повязкой на голове.



7. Продолжит своё возвращение и массивная фурнитура, уже с весны мы активно носим детские и яркие украшения, вот и начинают они набирать обороты.

Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Напомним, ранее стилист поделилась полезной шпаргалкой, как правильно подобрать сумку.

Читайте LITE в Google News
Модные тренды