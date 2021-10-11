Сексуальность и яркие цвета: стилист назвала главные модные тренды 2022 года

Модные тренды 2022 года:

1. В моде будет сексуальность: мини-юбки, много шнуровки, глубоки разрезы, джинсы на низкой посадке, полупрозрачные блузы, высокие сапоги с заострённым мысом.



⠀

2. Пайетки, золото, бисер, кристаллы, сатин и всё прочее, что совсем недавно считалось дурным тоном, дизайнеры показали на подиумах.



⠀

3. Яркие цвета, даже многие известные бренды заменяют пастельные цвета яркими и уже сейчас видим, каким трендовых был зелёный летом, а сейчас синий, фуксия и лавандовый.



⠀

4. Если ваше нижнее бельё будет видно из-под одежды, то это окей в 2022.

⠀

5. Обувь будем носить на высокой платформе, классику с узкими носами, гладиаторские сандалии, ботфорты и другие сапоги в стиле нулевых.



⠀

6. Продолжим сочетать разные стили: спорт и классику/элегантность. Например, классические брюки + бомбер или вечернее платье с баскетбольной повязкой на голове.



⠀

7. Продолжит своё возвращение и массивная фурнитура, уже с весны мы активно носим детские и яркие украшения, вот и начинают они набирать обороты.

Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)