Від сірих буднів: Кейт Міддлтон вдало розбавила базовий образ малиновим пальто

"Перші п'ять років нашого життя впливають на те, якими дорослими ми станемо. Ці роки закладають основу того, як ми будемо реагувати на випробування надалі, впливають на те, якими будуть наші здоров'я, благополуччя і життєздатність", - підсумувала Кейт.

Герцогиня Кембриджська для події підібрала вдалий у всіх сенсах образ, який буквально покликаний врятувати від сірих буднів. Вузькі чорні штани з ременем на талії вона доповнила гольфом малинового відтінку і такого ж тону пальто від Hobbs. Останній штрих - сережки-кільця.

Волосся дружини принца було завите пружними локонами, а макіяж як завжди залишився нейтральним. У герцогині точно можна повчитися базовим лукам!

Кейт Міддлтон у школі (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)